Bodrum'da yangın kabusu

MUĞLA'ın Bodrum İlçesi'ndeki katı atık depolama alanında başlayan yangın ilçede kabus yaşattı.

Bugün saat 21.00 sıralarında, Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki katı atık depolama merkezinde yangın çıktı. Metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından çıan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına 4 arazöz ve 6 itfaiye aracı ile müdahale etti. Gaz sıkışması nedeniyle art arda yaşanan patlamalar alevlerin hızla büyümesine neden oldu. Zaman zaman ormanlık alana da sıçrayan alevler ekiplerin anında müdahalesi ile yayılmadan söndürüldü. Katı atık depolama tesisindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



KOCADON: BİZ BU MANZARAYI KIRK YILDIR YAŞIYORUZ



Yangın söndürme çalışmalarını kontrol ettikten sonra açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, "Bodrum tam 40 yıldır bu çileyi çekiyor. Son olarak 2012'de belediye olarak bir proje yaptık. AB'den fon da bulduk, ancak orası olmaz burası yasak diyerek projeyi engellediler. Şu anda da Mumcular Mahallesi'nde yapmaya başladığımız modern katı atık tesisi de ağaç kesiyorlar, tarihi eser çıktı denilerek durduruldu. Ne yeşile, ne tarihe karşı saygısızlığımız var. Ancak yasaklamalarla bu iş olmuyor. Gelin yer gösterin dediğimizde ise kimse yer göstermiyor. Biz bu manzarayı kırk yıldır yaşıyoruz. Bu sadece Bodrum'un değil ülkenin sorunu haline geldi. Bu sorun çözülmez ise dünyanın turizm başkentinde bu sıkıntı devam edecek" diye konuştu.



TURİZMCİLERDE DURUMA İSYAN ETTİ



24 yıldır Bodrum'da otel işletmeciliği yapan evli ve bir çocuk babası 45 yaşındaki Halit Demirci "Yıllardır Bodrum'un bu sorununu ne belediyeler ne yerel yönetimler ne de hükümet çözdü. Her hafta bu kabusu yaşıyoruz. Üstelik turizm sezonunun ortasında başlayan bazen bir hafta süren yangınlar nedeniyle turizm kenti sürekli zehir soluyor" dedi.