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Bodrum'da yangın

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Bodrum'da yangın
Bodrum'da makilik ve otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde bulunan makilik ve otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın çevrede bulunan yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yangına havadan 1 uçak, 1 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edilmeye başlandı. Çevrede bulunan vatandaşlar da hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı.

VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hızla büyüyen yangını söndürmek için çevrede bulunan vatandaşlar da seferber oldu. Evinin yakınına kadar gelen yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşayan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu. Bahçede bulunan ve yoğun dumandan etkilenen bir köpek ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İlçenin büyük bir bölümü duman altında kalırken, şu ana kadar yaklaşık 15 dönümlük alanın kül olduğu öğrenildi.

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