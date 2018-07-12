Bodrum'da Pınar Altuğ şov!

Bodrum'da arkadaşları ile tatil yapan oyuncu Pınar Altuğ Yalıkavak Marina'da demirli teknesi ile mavi tura çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Oyuncu Pınar Altuğ, her yıl olduğu gibi tatil için rotayı Bodrum'a çevirdi. Bozburun'da arkadaşları ile tatil yapan oyuncu, Yalıkavak Marina'da demirli teknesi ile mavi tura çıktı.

Geçtiğimiz yıl yenilediği H2O isimli teknesinde tatil yapan Altuğ'a, kızı Su ve köpeği eşlik etti. Gün boyu güneşlenen ve denize giren oyuncu, bir süre kızı ile oynadıktan sonra köpeğini yıkadı.

İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Altuğ, keyifli halleri ile dikkat çekti.