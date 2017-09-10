  • BIST 108.452
  • Altın 147,783
  • Dolar 3,4090
  • Euro 4,1028
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAAdliye önünde sıcak saatler, silahlar çekildi

Bodrum'da Eylül bereketi

»
Bodrum'da Eylül bereketi
MUĞLA'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da bayram tatilinin sona ermesiyle yerli turistlerin yerini İskandinav ve Ortadoğu ülkelerinden gelen yabancı turistler aldı. Bodrum plajlarında yabancı turistlerden adım atacak yer kalmazken renkli görüntüler ortaya ç

Hava sıcaklığının 34 derece, deniz suyu sıcaklığını ise 21 derece olarak ölçüldüğü Bodrum'da bayram tatilinin sona ermesiyle yerli turistin boşalttığı sahilleri, yabancı turistler doldurdu. İskandinav ve Ortadoğu ülkelerinden gelen turistler ilçeye tekrar hareket getirdi. Gümbet Plajı'nı dolduruan turistler denizde yüzüp, su sporları yaptı, şezlonglara uzanıp, güneşlendi. Güneşli havanın tadını çıkartan turistler renkli görüntüler oluşturdu. Norveçli profesyonel tur rehberi 32 yaşındaki İnge Jurgensen "Yaklaşık 8 yıldır Bodrum'a turist getiriyoruz, Eylül ile Mayıs ayları ençok tercih edilen aylar oluyor. Hava bu aylarda gerçekten çok güzel oluyor. Bodrum'un doğası bir harika ayrıca ilçede alternatif turizm ile ilgili birçok olanak var. Ekim ayının sonuna kadar İskandinav ülkelerinden Bodrum'a turist gelecek" dedi. İlçedeki turistik tesislerde doluluk oranlarının yüzde 70'lerin üzerinde olduğu belirtildi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşadamının cenazesi 25 gün sonra Türkiye'ye getirildi10 Eylül 2017 Pazar 17:53
  • Metroda korku dolu anlar!..10 Eylül 2017 Pazar 17:48
  • Bu köyde yok yok10 Eylül 2017 Pazar 17:43
  • 'Hep birlikte bütün engelleri aşacağız'10 Eylül 2017 Pazar 17:41
  • Erdoğan'dan İslam ülkelerine internet mesajı10 Eylül 2017 Pazar 17:36
  • Karakola bombalı araçla intihar saldırısı10 Eylül 2017 Pazar 17:33
  • Hayat kurtarmak için zamanla yarıştı09 Eylül 2017 Cumartesi 18:36
  • Anıtkabir'e 94. yıl ziyareti09 Eylül 2017 Cumartesi 18:32
  • 'Başka bir ülkede yolsuzluktan yargılanması utanç verici'09 Eylül 2017 Cumartesi 18:22
  • 'Asla izin verilmemelidir'09 Eylül 2017 Cumartesi 18:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim