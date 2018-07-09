Bobo yeniden Süper Lig'de!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilyalı golcü Bobo Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli golcü Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Cruzeiro, Kayserispor ve Gremio formaları giydi. Bobo, Sydney formasıyla son iki sezonda çıktığı 57 maçta 43 gol atmayı başardı. Konuya ilişkin Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: Yönetim kurulumuz, Brezilyalı futbolcu Bobo'yu 2 yıllığına renklerimize bağladı. Son olarak Avustralya Ligi ekibi Sydney'de forma giyen golcü futbolcu, kendisini turuncu yeşilli renklere bağlayan imzayı tesislerimizde attı. Alanyaspor, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımıyla transferi açıkladı.