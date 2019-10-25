BM’DEN ‘TÜRKİYE’ AÇIKLAMASI: MEMNUNİYET VERİCİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Khiari, yaptığı açıklamayla Türkiye’nin yaptıklarını memniniyet verici olduğunu söyledi.

Birlemiş Milletler'in (BM) Ortadoğu, Asya ve Pasifik’teki siyasi işler ve barış koruma operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'deki son gelişmeleri masaya yatıran bir konuşma yaptı. Khiari, son haftalarda Suriye'nin geleceğine dönük cesaret verici diplomatik gelişmeler kaydedildiğini ifade etti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Khiari, Türkiye’nin önce ABD, sonra da Rusya ile yaptığı anlaşmalara ilişkin ayrıntılara yer verdiği konuşmasında, “Bölgedeki krizi azaltmak için yapılan her girişimi memnuniyet verici buluyoruz. Bu girişimleri BM tüzüğüne uygun, sivilleri korumak adına uluslararası insan hukukuna uygun buluyoruz” dedi.

Khiari, Türkiye'nin bu aşamadan sonra askeri operasyonun devam etmeyeceği, şimdiye kadar düzenlenen operasyon bölgesi dışına çıkılıp başka bir harekat düzenlemeyeceği yönündeki açıklamasını da BM olarak not ettiklerini belirtti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye'nin ve diğer komşu ülkelerin Suriyeli mültecilerin ülkelerinde yaşadıkları şiddet yüzünden kaçtıkları bu ülkelerin cömert davranışını biliyoruz. Uluslararası toplumu mültecilere sahip çıkan Suriye'nin komşu ülkelerine destek vermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.