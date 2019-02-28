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BM'DEN İsrail'e savaş ve insanlık suçu raporu

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BM'DEN İsrail'e savaş ve insanlık suçu raporu
BM Soruşturma Komisyonu, İsrail'in geçen yıl Gazze'deki Filistinlilere yönelik ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu.

BM Soruşturma Komisyonu İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'ndeki faaliyetleri hakkındaki soruşturmanın detayları açıklandı.

BM Soruşturma Komisyonu, Filistinli sivillere kasten ateş açarak 189'unu şehit eden İsrail askerleri için acil soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde protesto gösterileri yapan Filistinliler'in İsrail güçlerine tehdit oluşturulmadığı belirtilen rapor için BM Soruşturma Komisyonu'nda Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından uygulanan katliamın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Dışişleri Bakanı, BM Soruşturma Komisyonu tarafından yayınlanan rapor için "absürd tiyatro" yorumunda bulundu.

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