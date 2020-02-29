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BM Daimi Temsilcisi Kelly Crat ile ne Konuştu

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BM Daimi Temsilcisi Kelly Crat ile ne Konuştu
Birleşmiş Milletler Daimi Türkiye Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ABD Temsilcisi ile baş başa görüştü.

Siniroğlu'nun yaptığı konuşma;

''Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti'nin talebi üzerine İdlib için görüştüler.

BM Türkiye Temsilcisi yaptığı konuşmada, İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu hava saldırılarının yapıldığı sırada, radarda rejim ve rus askerlerinin '' kol uçuşu'' yaptığını söyledi.

''TÜRK KUVVETLERİ ORADA YALNIZDI VE KASITLI HEDEF ALINDI.''

Siniroğlu şöyle konuştu...

''Şunu herkesin net bir şekilde anlaması gerek; askerlerimiz İdlib'deki sivillerin hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını feda etti.
Türkiye'nin İdlib'deki varlığı insani yardımların sürdürülmesinin de tek garantisi. Rejim ve destekçileri Türkiye'yi kirli bir savaşa sürüklemek istiyor. Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek. Herhangi bir provokasyon ya da tacize de hiç şüphesiz karşılık verecek.Bu doğru ile yanlış arasında bir mücadele ve Türkiye tüm bu çabaları, çoğu kadın ve çocuk milyonlarca sivili korumak için uluslararası toplum adına üstleniyor. Hepiniz bitmez tükenmez çabalarımız için bize teşekkür ediyorsunuz ama sizden istediğimiz minnettarlık değil, bu sorumluluğu paylaşmanız. Milyonlarca sivilin kaderi bizim ortak sorumluluğumuz. Bu konseyin artık yeter deme ve rejimin savaş suçlarına ve uluslararası barış ve güvenliği doğrudan tehdit eden pervasız davranışlarına son verme vakti geldi.

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