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Bloomberg: Türkiye Karadeniz’de enerji kaynağı buldu

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Bloomberg: Türkiye Karadeniz’de enerji kaynağı buldu
Bloomberg News, Türkiye'nin Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfettiğini duyurdu. Haberde, sözkonusu kaynağın doğal gaz olduğu ileri sürüldü.
(Sembolik fotoğraf)

(Sembolik fotoğraf)

ABD'li ekonomi kanalı Bloomberg News, Türkiye'nin Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfettiğini duyurdu. Karadeniz'de bir süredir yapılan doğal gaz arama çalışmalarının olumlu sonuçlandığını belirten kanal, sözkonusu kaynağın doğal gaz olduğunu ileri sürdü.

Bloomberg haberi iki yetkiliye dayandırdı, ancak kaynakların isimlerini açıklamadı.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü bir müjde vereceği" şeklindeki açıklamasının ardından konuştu.

Ancak Cumhurbaşkanlığından konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, “Cuma günü kamuoyu ile yeni bir müjdeli haberi paylaşacağız” ifadesini kullanmıştı. Müjdenin ne olacağı konusunda bir açıklamada bulunmayan Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz'de arama tarama çalışmalarının devam edeceğini söylemişti.

Türkiye, 2017'den bu yana Karadeniz’de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait “Barbaros Hayrettin Paşa” sismik arama gemisiyle enerji kaynakları arama faaliyetlerini sürdürüyor.

DW/TY,EC

Kaynak ©Deutsche Welle Türkçe

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