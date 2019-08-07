BİZİMKİLER DİZİ KADROSUNDAN UMUR BUGAY'A VEDA PAYLAŞIMI!

Sacitaslan.com'un haberine göre; Ekranların fenomen dizisi 'Bizimkiler' ve sinemanın klasikleri 'Hababam Sınıfı', 'Çöpçüler Kralı', 'Kapıcılar Kralı', 'Postacı' gibi yapıtların senaristi Umur Bugay (79) İstanbul Kınalıada'da girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Ekranların fenomen dizisi 'Bizimkiler' ve sinemanın klasikleri 'Hababam Sınıfı', 'Çöpçüler Kralı', 'Kapıcılar Kralı', 'Postacı' gibi yapıtların senaristi Umur Bugay (79) İstanbul Kınalıada'da girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
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