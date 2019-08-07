BİZİMKİLER DİZİ KADROSUNDAN UMUR BUGAY'A VEDA PAYLAŞIMI!

“Bizimkiler” adlı televizyon dizisini kaleme alarak bir döneme damgasını vuran ünlü senarist ve yönetmen Umur Bugay dün hayata veda etmesinin ardından, dizinin kadrosundan da ünlü senariste, sosyal medyadan anlamlı veda paylaşımları yağdı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Ekranların fenomen dizisi 'Bizimkiler' ve sinemanın klasikleri 'Hababam Sınıfı', 'Çöpçüler Kralı', 'Kapıcılar Kralı', 'Postacı' gibi yapıtların senaristi Umur Bugay (79) İstanbul Kınalıada'da girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Ekranların fenomen dizisi 'Bizimkiler' ve sinemanın klasikleri 'Hababam Sınıfı', 'Çöpçüler Kralı', 'Kapıcılar Kralı', 'Postacı' gibi yapıtların senaristi Umur Bugay (79) İstanbul Kınalıada'da girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

İşte o anlamlı mesajlar...