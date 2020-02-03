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BİZİM SİVAS GAZETESİNDEN UTANDIRAN MANŞET

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BİZİM SİVAS GAZETESİNDEN UTANDIRAN MANŞET
Sivas katliamı hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç’ın Erdoğan tarafından cezasının kaldırılmasını 'müjdeli haber' olarak duyuran Bizim Sivas gazetesinin imtiyaz sahibinin AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı.

Bizim Sivas gazetesi, Sivas’ta Madımak Oteli’nde 33 aydın ve yazarın katledilmesi davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedilen Ahmet Turan Kılıç’ı “Hoşgeldin Ahmet Dede” manşetiyle karşıladı. Gazetenin manşetine tepki yağdı.

Sivas katliamında yangın sırasında otele benzin getirdiği mahkeme kayıtlarında sabit olan ve açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Ahmet Turan Kılıç, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek affedildi. 

‘AHMET DEDE’ PAYLAŞIMINA TEPKİ

Gazetenin manşettine sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Sivas’ta katledilen şair Metin Altıok’un kızı, eski CHP Milletvekili Zeynep Altıok, Ahmet Turan Kılıç ile ilgili mahkeme kayıtlarına yer alan ifadeleri hatırlatarak tepki gösterdi.

 

 

 

“Ahmet Dede” ifadesiyle yapılan paylaşımda, iddianamede Kılıç için kullanılan şu ifadeler paylaşıldı;

“Cihada çağrı’ diyerek slogan atıp arkasındaki vatandaşları tahrik ediyordu. ‘Şeriat gelecek zulüm bitecek, müslümanlar ne duruyorsunuz, katılın’ diyerek topluluğu galeyana getiriyordu.”

TİP Milletvekili Barış Atay, “Sana söz Ahmet Dede. 33 kişiyi diri diri yakanlardan biri olduğunu ve bu iktidarın seni kolladığını, hayat boyu kimsenin unutmasına izin vermeyeceğiz” sözleriyle tepki gösterdi.

Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Nesin’in eşi Hilal Nesin de, “Yine utandım şehrimden. Yananlardan olduğum halde utandım. Katile methiyeler dizen insanlarından utandım. Güzelim şehrim bunun gibi yobazların adıyla anıldığı için utandım. Müslümanlığı insan yakmak sanan hemşehrilerimden tiksindim” ifadelerinde bulundu. 

SAHİBİ AKP'Lİ ÇIKTI

AKP’den 2015’de İstanbul Milletvekili aday adayı olan Muhsin Kaya’nın imtiyaz sahibi olduğu gazete, 1 Şubat 2020’deki baskısında manşetten verdiği haberde, katliam hükümlüsünün “hasta” ve “yaşlı” olarak hapis yattığı öne sürüldü.

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