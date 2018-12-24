Bizim kral her şey'e bozuluyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatması gündeme damga vurdu.

Sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beni ipe götüreceklermiş, bunu sanatçı müsveddeleri yapacakmış, senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Beni ipe götürecekmiş, senin haddine mi? Biz şahadete inanmış insanlarımız: Biz bunların bedelini ödemeye hazırız. Bunlar sanatçı müsveddesi. Bunun bedelini ödeyecekler" demişti.

Sosyal medyada da tartışma yaratan bu gelişmelerin ardından paylaşılan görüntülerde ise, Metin Akpınar’ın tiyatro oyunları dikkat çekti.

Metin Akpınar ile Zeki Alasya’nın 1974 yapımı "Devekuşu Kabare – Aşk Olsun"tiyatrosunda yer alan bir bölüm birçok kez paylaşıldı.

Kralın halkıyla olan ilişkisini sahneleyen oyundaki o bölüm günümüze de ışık tutuyor.

medyaradar'dan alınmıştır.