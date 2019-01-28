"Bizi kullandılar"

Mersin’de aralarında kurucu il ve ilçe başkanları ile milletvekili adaylarının yer aldığı 300 kişi İYİ Parti’den istifa etti. Kurucu il Başkanı Dr. İbrahim Öze, "Bizleri kullandılar.

İYİ Parti'ye oy ve destek istedik. Bilmeden yanılttığımız için tüm Mersinli hemşerilerimizden özür dileriz" dedi.

Mersin'de İYİ Parti kurucu il ve ilçe başkan ile yöneticileri ve milletvekili adayları, dün düzenledikleri basın toplantısında İYİ Parti'den istifalarını açıklamak üzere bir araya geldi.

Demokrasi ve hukuk mücadelesi ile yola çıktıklarını belirten eski İYİ Parti Mersin Milletvekili adayı Hasan Doydu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bunları görmezden geldiğini savundu.

Doydu sözlerini şöyle sürdürdü:Seçimlerde temayüller yolda değiştirildi, sessiz kaldınız. Devlet yönetiminde sadakat ve liyakati esas alacağız demenize rağmen kurduğunuz partide bile bunu ilk günden rafa kaldırdınız. "Bana FETÖ'cü diyen ispatlamazsa haindir, şerefsizdir" dediniz, gelinen noktada size ilk günden bunu diyenlere partiyi teslim ettiniz. Bu partiye malum parti diyerek adını anmayanları bugün il ve ilçeler bazında aday gösterecek kadar siyasi duruştan, çıkış ruhundan ve ilkeden uzaklaştığınız için, amacın ülkeyi yönetmek değil komitacı zihniyetin ilerideki siyasi ve rant pazarlıklarını canlı tutmaktan öteye gitmeyecek emanetçi genel başkan olmayı tercih ettiğiniz için şahsım adına ben aylar öncesi bir karar aldım.

'BİZ DE KANDIRILDIK'

Doydu, şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘kandırıldım' diyebildiği ülke şartlarında sanıyorum bizler de kandırıldık. Ancak hepinizle birlikte bizimde inandığımız insanlara bir vebal borcumuz var. Benim size, sizin bana hepimizin de topluma bu anlamda bir özrümüz var.

'BİZLERİ KULLANDILAR'

Kurucu il Başkanı Dr. İbrahim Özel ise konuşmasında çok sert ve çetin bir süreçten geçtiklerini kaydederek, "Bizleri kullandılar. İYİ Parti'ye oy ve destek istedik. Bilmeden yanılttığımız için tüm Mersinli hemşehrilerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Özel, "Hiçbir uygulamasından memnun olmadığımız mevcut iktidarı, siyasi hareketin değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyoruz. Kararlı ve huzurluyuz, mensubu olduğumuz İYİ Parti'den istifa ediyoruz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.