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Bize Kimse Geçmiş Sözümüzü Hatırlatmasın

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Bize Kimse Geçmiş Sözümüzü Hatırlatmasın
Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu toplantısının ardından konuşan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık görevinden istifa ettiği konuşmasına atıfta bulunmasına sert bir dille tepki gösterdi.

"Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık arasında bir çatışma doğmasın diye yaptım. Cumhurbaşkanı benim kadim dostumdur bu hukuk bozulmasın diye yaptım. Aramızdaki mutabakatın gereği bunu yaptım" diyen Davutoğlu "Kimse bize geçmiş sözümüzü hatırlatmasın mahcup olurlar" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın kendisinin de içinde bulunduğu eski AKP'li isimlere yönelttiği Halkbank suçlamasından hicap duyduğunu söyleyen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı vicdanıyla baş başa kaldığından Davutoğlu’ndan her şey çıkar ama dolandırıcı çıkmaz diyebilir, eğer vicdanı kaldıysa. Bir dolandırıcılık varsa ben buradayım hukuki işlemleri başlatın en ağır cezaya razıyım. Her şeye hazırım hazır olmadığım şey iftiralara maruz kalmaktır" diye konuştu. Davutoğlu, "Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanı yine birileri tarafından yanlış bilgilendiriliyor. Lütfen kenara çekilip muhasebe yapsın" sözlerini kaydetti.

Davutoğlu, AKP hükûmetine, "Orada ders veren genç yaşta akademisyenler biliyorum birbirlerine borç vererek eve gidenleri biliyorum Bu mudur bizim idealimiz oğlan yeni Türkiye? Sanılıyor mu ki bu acılar üzerine payidar olunur?" diye sitem etti.

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