Bitcoin'in piyasa hacmi yükseldi

Kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve kripto para sahibi olan insanların sayısındaki hızlı artış, pek çok ülkede bu alanda düzenleme yapma ihtiyacı doğurdu.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen haftanın ilk gününde yükseldiği 19.845,30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, hafta ortasında yaklaşık yüzde 5'lik bir düzeltmeyle 19.000 doların altına indikten sonra, yeni haftanın ilk gününe 19.300 puan sınırında başladı.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,50 artışla 19,291.73 dolara yükseldi; birimin haftalık kazancı yüzde 4.16'ya, birimin toplam piyasa hacmi de 358.05 milyar dolara yükseldi.

“BİTCOİN, BU YIL ANA AKIMDA YAYGINLIK KAZANDI”

Celsius CEO'su Alex Mashinsky, Cointelegraph'a yaptığı açıklamada "2017'de tüm olay aşırı heyecan ve kaçırma korkusuyla Bitcoin trenini yakalamaya çalışan ilk kullanıcılar ile ilgiliydi. Bu kez ise durum farklı. Neredeyse kimsenin Bitcoin araması yapmaması, herkesin zaten ne olduğunu ve nereden satın alacağını (Cash App veya PayPal) bildiğini gösteriyor." diye belirtti.

Mashinsky'ye göre Bitcoin, bu yıl birçok açıdan ana akımda yaygınlık kazandı: PayPal platformunda kripto hizmetler için destek sunmaya başladı ve toplumda sektöre ilişkin farkındalığı artırdı.

100 BİRİNDEN 72 BİRİM DÜŞTÜ

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 72 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasından altı birim düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de 571.84 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi de 108 milyar dolara indi.

Toplam 7.869 kripto para biriminin işlem gördüğü 33.939 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler şöyle: Bitcoin yüzde 0,50 artışla 19.291,73 dolar, Ethereum yüzde 0,30 düşüşle 596.38 dolar, XRP yüzde 0,81 artışla 0.61 dolar, Tether yüzde 0,16 artışla 1.00 dolar, Litecoin yüzde 0,26 düşüşle 83.41 dolar, Bitcoin Cash yüzde 0,27 artışla 287.91 dolar, Chainlink yüzde 0.79 artışla 13.30 dolar, Cardano yüzde 0,09 düşüşle 0.15 dolar, Polkadot yüzde 0,77 düşüşle 5.09 dolar, Binance Coin yüzde 1,27 düşüşle 29.25 dolardan işlem görüyordu.