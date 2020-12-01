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Bitcoin yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı

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Bitcoin yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni haftanın ilk gününde 19,736.82 dolar ile 19,660 dolarlık tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dijital para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5,01 artışla 19,411.44 dolara yükseldi ve haftalık kazancı yüzde 5,53 oldu. Birimin toplam piyasa hacmi de 358 milyar 760 milyon dolara çıktı.

İLK 10 BİRİMDEN İKİ TANESİ DÜŞTÜ

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 35 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden iki tanesi de düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacimde 575 milyar 960 milyon dolar ile yeni zirveye yükselirken, kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de 209 milyar 400 milyon dolar ile yeniden 200 milyar dolar sınırını aştı.

Toplam 7,823 kripto para biriminin işlem gördüğü 33 bin 632 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62,4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

1.Bitcoin yüzde 5,01 artışla 19,411.44 dolar.

2.Ethereum yüzde 3,05 artışla 604.44 dolar.

3.XRP yüzde 3,49 artışla 0.64 dolar.

4.Tether yüzde 0,24 düşüşle 0.99 dolar.

5.Litecoin yüzde 11,71 artışla 88.75 dolar.

6.Bitcoin Cash yüzde 7,61 artışla 311.78 dolar.

7.Chainlink yüzde 1,67 artışla 14.17 dolar.

8.Cardano yüzde 0,24 düşüşle 0.16 dolar.

9.Polkadot yüzde 2,03 artışla 5.33 dolar.

10.Binance Coin yüzde 3.57 artışla 31.19 dolar.

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