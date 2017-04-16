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Birlikte yaşadığı arkadaşını vahşice öldürdü

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Birlikte yaşadığı arkadaşını vahşice öldürdü
Denizli'nin Tavas İlçesi'nde, cinnet getiren 45 yaşındaki Mehmet İnan, birlikte yaşadığı arkadaşı 52 yaşındaki Mustafa Gönen'i bıçaklayarak öldürdü, ablası Fatma Zeren'i ise yaraladı. Öldürdüğü arkadaşı Gönen'in dilini, kulağını ve dudağını keserek kopara

Ramazan ÇETİN- Hüseyin BAYBARS- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) 

Olay, saat 19.00 sıralarında Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet İnan ile birlikte yaşadığı arkadaşı Mustafa Gönen arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren İnan, mutfaktan aldığı bıçakla Mustafa Gönen'e saldırıp yaraladı. İnan, bu sırada eve gelen Gönen'in ablası Fatma Zeren'i de bıçakladı. Yaralı Zeren'i dışarı çıkaran İnan, tekrar eve girip kapıyı kilitledi, arkadaşı Mustafa Gönen'i bıçaklayarak öldürdü.

JANDARMA KOLLARINDAN VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Çığlıkları duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın tüm çağrılarına karşın kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada öldürdüğü Gönen'in cesedine zarar vermeyi sürdüren İnan, 'Teslim ol' çağrısına uymayıp, jandarma ekiplerine de saldırmaya kalkınca, kollarından vurarak etkisiz hale getirdi.

'DİLİNİ, KULAĞINI VE DUDAĞINI KESEREK KOPARMIŞ'
Mehmet İnan, Denizli Devlet Hastanesi'ne, bıçakladığı Gönen'in ablası Fatma Zeren ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnan, hastanedeki müdahalesinin ardından gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. İnan'ın dilini, kulağını ve dudağını keserek koparttığı Mustafa Gönen'in cesedi ise, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Karahisar Mahalle Muhtarı İbrahim Canekiz, "Jandarma eve girdiğinde öldürdüğü kişinin yüzüne bıçakla işkence yapmaya devam ediyordu. Uyarılara rağmen teslim olmayınca jandarma kollarından vurarak yakaladı" dedi.

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