Birlikte intihar eden Ülker çiftinin oğulları konuştu

Çeşme’de otel personeline not bırakıp el ele ölüme yürüyen Ülker-Altan Çetin’le ilgili yürek yakan ayrıntılar ortaya çıktı.

Balıkesir Akçay’dan geçen hafta tatil için Çeşme’ye giden emekli öğretmen Ülker Çetin (71) ve eşi Altan Çetin (70) pazartesi gecesi kaldıkları beş yıldızlı otel odasına intihar mektubu bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. Bıraktıkları mektupta otel çalışanlarına “Yaşlılık ve hastalık sorunlarımızdan kurtulamıyoruz. Bu nedenle kimseye muhtaç olmadan gitmeyi seçtik” yazıp 2 bin lira bahşiş bırakan yaşlı çiftin cansız bedenleri Perşembe günü sahile vurdu.

Bedenlerini kadavra olarak 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağışladıkları anlaşılan yaşlı çiftin bu taleplerinin, cesetler bozulduğu için yerine getirilemeyeceği bildirildi. Çetin çiftinin “Hoşçakal” mesajına “Canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma s*çın. Nefret ediyorum ikinizden” cevabı verdiği öne sürülen oğulları Levent Noyan Çetin, yaşadığı Kanada’dan Habertürk’e konuştu.

Anne-babasının 10 yıl önce “Ayrı yaşamaya dayanamayız. Birimize ağır hastalık gelirse diğeri de canına kıyacak. Gidersek birlikte gideriz” demeye başladığını belirten Çetin “'Bunu yapmanız beni çok yaralar’ cevabını verdim. Babamın kanser olduğunu ölümünden sonra öğrendim” dedi.

‘YANLARINDAYDIM’

Tepkilere ilişkin “Bunca hakareti tek başıma göğüslemek zorundayım” diyen kimya mühendisi Çetin, "(Anne babasının intiharı) Bu işin kolayına kaçmak bence. Mücadele etmelilerdi. Benden yardım istemelilerdi. Türkiye’de insanlar hemen ‘Hayırsız evlat’ diye yazmaya başlamışlar. Haftada 3-4 kere konuşuyorduk, bazen her gün konuştuğumuz oluyordu. Maddi durumları benden iyiydi. Manevi olarak da her zaman yanlarındaydım. Hastayım deselerdi gelirdim, onları Kanada’ya alırdım. Ben burada hayırsız evlatlık görmüyorum.” dedi.

İki yılda bir Türkiye’ye gelip ailesiyle tatil yaptığını belirten Levent Noyan Çetin, gönderdiği mesajla ilgili ise şöyle devam etti:

"Çok büyük kızgınlıkla yazdım. Beni, torunlarını böyle terk etmelerine vicdanım el vermedi. Çok kızdım. Belki gitmelerine engel olurum, cevap verirler diye daha da öfkelendireyim diye düşündüm. Ama okudular ve gittiler. Mesajlardan sonra banyoya gidip ağladım. 7 yaşında çok güzel bir kız çocuğum var. Hiçbir zaman bunu ona anlatamayacağım.”

"NASIL GEÇTİ HABERSİZ"

Ülker ve Altan Çetin’in, intihardan önce “Nasıl geçti habersiz” şarkısını dinleyip ardından bunu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştığı anlaşıldı. Çift son olarak takipçilerine “50 yıl birlikte mutlu yaşadıktan sonra, şimdi onurumuzla gitme zamanı. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın” yazmış.