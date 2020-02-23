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''Birkaç Şehit''

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''Birkaç Şehit''
Libya'da şehit haberlerini Erdoğan İzmir otoyol açılışında duyurdu."Birkaç tane şehidimiz var. Ama birkaç tane şehidimizin karşılığında 100'e yakın lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi boş kalmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'da şehit verdiğimiz askerlerimizin haberini İzmir'de otoyol açılında haber verdi.

“Libya’nın meşru Başbakanı ile yönetimiyle masaya oturduk, imzaları attık… Biz gayrimeşru Hafter’e karşı, ücretli, lejyoner Hafter’e karşı biz orada yönetici, kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu’ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orda sürdürüyorlar. Tabii birkaç tane şehidimiz var. Ama birkaç tane şehidimizin karşılığında da 100’e yakın orada, o lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Kardeşlerim, şunu hiçbir zaman unutmayacağız; Şehitler tepesi boş kalmayacak”

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