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Birinci yıllarını kutladılar!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, evliliklerinin birinci yılını Room+ Rumours’da kutladı.
Evlilik yıl dönümü kutlamasına Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Ece Yörenç ve Selçuk Yöntem de katıldı.
Etiketler: kıvanç tatlıtuğ başak dizer birinci yıl
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- 14:14 - Ayşe Hatun Önal'ın olayı her daim 'cool' olmak!
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