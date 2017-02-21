Birinci yıllarını kutladılar!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, evliliklerinin birinci yılını Room+ Rumours’da kutladı.

Çift, gecenin sonunda basına şu açıklamayı yaptı: “Dostlarımız yanımızdaydı. Her şey çok güzeldi. Mutluyuz.” Evlilik yıl dönümü kutlamasına Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Ece Yörenç ve Selçuk Yöntem de katıldı.



Tamer Yılmaz'ın çektiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz yıl Paris’teki Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenen 40 kişilik nikâh töreniyle evlenmişti.