Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüs ile mücadeleye dikkat çekmek için yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" dedi.
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"Birinci dalga sahillere indi"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda tatilcilere uyarıda bulunarak, "Birinci dalga sahillere indi" dedi.
Etiketler: Koronavirüs, saglik bakani, fahretin koca
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