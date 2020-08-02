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"Birinci dalga sahillere indi"

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"Birinci dalga sahillere indi"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda tatilcilere uyarıda bulunarak, "Birinci dalga sahillere indi" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüs ile mücadeleye dikkat çekmek için yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" dedi.

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