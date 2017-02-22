Biri HDP'li diğeri MHP'li .Aynı aileden olan siyasetçiler için kara gün

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ve HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ için aynı gün kötü haberler...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde 'İhaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı' iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da Yargıtay'da onanmış cezasına ilişkin tezkere TBMM Genel Kurul'da okundu ve Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü.

Aynı gün yargıdan gelen bu iki karar aslında aynı aileye kötü bir gün yaşattı. Öyle ki MHP'li Hüseyin Sözlü ile HDP'li Figen Yüksekdağ'ın akrabalık ilişkileri bulunuyor.

Konuyu gündeme getiren Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, 4 Kasım 2016'da yazdığı yazısında bu ilişkiyi açıklamıştı.

Yalçın köşesinde özetle şu bilgileri verdi:

Tarih: 29 Aralık 2011.

Yer: Adana.

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran Çiftçi ailesi kızları Yasemin Çiftçi'den dört aydır haber alamadıklarını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

42 gün sonra…

Yer: İstanbul.

Sancaktepe'de el yapımı bombanın patlaması sonucu genç bir kadın hayatını kaybetti. Kimlik araştırması sonucu ortaya çıktı ki; ölen 25 yaşındaki Yasemin Çiftçi idi. AKP İlçe Başkanlığı'na eyleme giderken bomba üzerinde patlamıştı.

Dört gün sonra…

Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) açıklama yayımladı: “Yasemin yoldaş, sömürgeci faşist diktatörlükten hesap sorma mücadelesini yükseltme bilinci ve hedefiyle yöneldiği bir eylemin hazırlığındayken şehit düşmüştür.”

Tarih: 11 Şubat 2012.

Yasemin Çiftçi'nin ailesi cenazeyi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alarak Adana'ya getirdi.

Kimseye haber vermeden gece 21.30'da kızlarını Adana Seyhan Buruk Mezarlığı'nda toprağa verdi.

İki gün sonra…

Başlarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) kurucu başkanı Figen Yüksekdağ'ın olduğu kırk kişi, mezarı başında Yasemin Çiftçi'yi anma etkinliği düzenledi.

Cumhuriyet Savcılığı, Figen Yüksekdağ ile birlikte yedi kişi hakkında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Yıllar önce…

MHP'Lİ ENİŞTE

Tarih: 9 Kasım 1971.

Yer: Adana/Ceylan.

Yumurtalık İlçesi'ne bağlı Gölovası Köyü'nde çiftçilikle uğraşan Yörük Yüksekdağ ailesinin dokuzuncu çocuğu dünyaya geldi.

Adını, “Figen” koydular.

Aile muhafazakardı. Politikada yıldızı yeni parlayan Alparslan Türkeş'i destekliyordu. (Halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ailenin eniştesidir. Sözlü'nün eşi Zeynep, Figen'in amca kızıdır.