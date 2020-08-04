http://www.haberkonseyi.com/biri-edepsiz-biri-hirsiz-1339yy.htm
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- Biri edepsiz biri hırsız
- Murat Övüç eylemden kovuldu!
- Tuğba Ekinci'den olay paylaşım!
- Olaylı gecenin kamera görüntüleri ortaya çıktı!
- Malatya'daki depremi bilen isimden ikinci uyarı
- Akşener, Davutoğlu ve Babacan koalisyon görüşmesi mi yaptı?
- Ayasofya'da Taliban bayrağıyla propaganda şovu Afganistan'ı kızdırdı
- Ünlü isimlere Dior şoku!
- Ünlü masalci Hans Christian Andersen"in ölüm yıldönümü
- İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha
- Yolsuzlukla suçlanan İspanya'nın eski kralı Juan Carlos ülkesini terk ediyor
- Çinli yapay zeka şirketinden Apple’a 1,4 milyar dolarlık patent davası
- Cumhurbaşkanlığına bağlı binlerce kişiye üç günde bir test mi yapılıyor?
- Buğdayın anavatanı olan Türkiye buğday ithalatında dünya birincisi oldu!
- Ensar Vakfı, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı
Biri edepsiz biri hırsız
30 yıllık magazinci olarak inanın ki duyduklarımdan utandım.
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VİDEO GALERİ
- 18:21 - Biri edepsiz biri hırsız
- 17:15 - Murat Övüç eylemden kovuldu!
- 17:07 - Tuğba Ekinci'den olay paylaşım!
- 16:53 - Olaylı gecenin kamera görüntüleri ortaya çıktı!
- 16:28 - Malatya'daki depremi bilen isimden ikinci uyarı
- 16:13 - Akşener, Davutoğlu ve Babacan koalisyon görüşmesi mi yaptı?
- 16:01 - Ayasofya'da Taliban bayrağıyla propaganda şovu Afganistan'ı kızdırdı
- 15:35 - Ünlü isimlere Dior şoku!
- 07:00 - Ünlü masalci Hans Christian Andersen"in ölüm yıldönümü
- 23:57 - İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha
- 22:27 - Yolsuzlukla suçlanan İspanya'nın eski kralı Juan Carlos ülkesini terk ediyor
- 22:20 - Çinli yapay zeka şirketinden Apple’a 1,4 milyar dolarlık patent davası
- 22:13 - Cumhurbaşkanlığına bağlı binlerce kişiye üç günde bir test mi yapılıyor?
- 22:07 - Buğdayın anavatanı olan Türkiye buğday ithalatında dünya birincisi oldu!
- 21:46 - Ensar Vakfı, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı
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