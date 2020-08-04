  • BIST 1.087
  • Altın 445,508
  • Dolar 6,9493
  • Euro 8,1801
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABakan Koca açıkladı Kurban Bayramı'nda kısıtlamalar olacak mı?

Biri edepsiz biri hırsız

»
Biri edepsiz biri hırsız
30 yıllık magazinci olarak inanın ki duyduklarımdan utandım.

http://www.haberkonseyi.com/biri-edepsiz-biri-hirsiz-1339yy.htm

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uber’den yeni hizmet: Londra’da tekne turu03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:21
  • Rita Ora'nın bikinisi düştü!03 Ağustos 2020 Pazartesi 18:03
  • Sean Penn 31 yaş küçük sevgilisiyle evlendi03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:58
  • Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mayokinili pozu olay oldu!03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:56
  • Performans düşüklüğü" nedeniyle THY'den kovulmuştu.01 Ağustos 2020 Cumartesi 20:06
  • Duygu Özaslan'dan sevgilisiyle ilk poz!31 Temmuz 2020 Cuma 07:07
  • Yasak aşk skandalının kahramanları konuştu! "Başkana var bize yok mu mesajı atıyor"31 Temmuz 2020 Cuma 07:06
  • Çağla Şıkel’den masayı topluyorumdur videosu!31 Temmuz 2020 Cuma 01:02
  • Aleyna Tilki: Ben hepinizin sevgilisiyim!..29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:29
  • Sercan Yıldırım Aycan Yanaç’ı uyurken ifşa etti: Sanane uyurum29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:01
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim