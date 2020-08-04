Biri edepsiz biri hırsız

Yaşar Çakmak / Güncel

EDEPSİZ...

30 yıllık magazinci olarak inanın ki duyduklarımdan utandım.

Bu camiyada ben bunlara meslektaş demiyorum. İsimlerinide vermeyeceğim, onlar kendilerini bilirler.

Tabi ki bütün camiada bu tür insanlar vardır. Ama gazetecilikte bu olmamalı.

Hele ki bu arkadaşlardan birisi akşamları bir kanalda magazin yorumculuğu yaparken.

Ahkam kesiyorsun, sanat dünyasını eleştiriyorsun. Senin onlardan çok daha doğru bir insan olman lazım ki bu yorumları yapasın.

BAKIN BU ARKADAŞIN HİKAYESİ...

Bu arkadaşımız seksi bir türkücü hanımefendiyi Bodrum'a tatile gönderiyor.

Tabi bu tatilin parasını kendi cebinden değil, ünlü bir işadamından ricacı olarak ödüyor.

Yani elin kesesiyle gerdeğe giriyor. Bu iş adamı gazeteciden türkücüyü kendisiyle görüştürmesini istiyor. Biri bana bu işi nasıl adlandırabilirim söylesin.

Bir gazetecinin haber kaynağı olan sanatçıyla mesafesine dikkat etmesi lazım. Gazetecinin görevimidir işadamıyla sanatçıları buluşturmak. Bunun başka bir adı var...

BİRİ HIRSIZ

Daha neler geliyor kullağıma...

Başka bir magazinci müsfettesi de kolay yoldan para kazanmanın yolunu bulmuş.

Yıllarca Hürriyet Gazetesinde gece muhabirliği yapan ve yaptığı usulsüz haberler dolayısıyla kovulan ve daha sonra hatırlı abilerini araya koyarak FOX TV'de de muhabirlik yapan bu şahıs yaptığı asılsız haberlerden ve piyasadaki usulsüzlüklerinden dolayı bu kanaldan da kovuldu.

Sanatçıların seksi fotoğraflarını ve haklarındaki olumsuz haberleri Googel'dan sildirmek için büyük mebla para alarak insanları dolandırıp kayıplara karışan bu şahıs halen bu işi yaparak piyasada dolaşıyor.

Kendisini arayan işadamlarını da tahdit ederek işine devam eden bu kendini bilmez bu piyasada magazinciyim diyerek insanları dolandırmaya devam ediyor.

MGD'nin en kısa zamanda bu işe el atmasını, piyasadaki bu türde işler yapan arkadaşları adli makamlara bildirmesi gerek. Kısa yoldan para kazanmaya çalışan bu sahtekarların adları bende, bunları araştırıp bildiğim için şimdilik adlarını deşifre etmiyorum. Ama yeminim var yaptıklarına devam ederlerse, gözüm kulağım bunların üzerlerinde, tüm bilgileri paylaşacağıma söz veriyorum.

Günümüzde medyanın zorlukları ortada, mesleğe gönül vermiş mücadele veren siyasi ve ekonomi muhabirleri, magazinin vefakar meslektaşlarımız onurlu ve haysiyrtli mücadeleler vererek bir parça ekmeğe muhtaç olan, emeğinin hakkını almak için direnen meslektaşlarımız varken piyasada bu sahtekararı duyunca inanın kahroluyorum.

'Yalancının yüzüne tükürmüşler, yarabi şükür demiş'