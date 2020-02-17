BİRİ 500 BİN BİRİ 5 KURUŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, Kılıçdaroğluna 500 bin liralık tazminat davası açmıştı. Buna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğana 5 kuruşluk dava açtı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ''FETÖ'nün siyasi ayağı kim?'' polemiği yargıya taşınmıştı. Kılıçdaroğlu '' Devletim kozmik odasını FETÖ unsurlarına kim açtı? Bir kişinin talimatı ile açıldı; Recep Tayyip Erdoğan. Devletin namusunu terör unsurlarına açan FETÖ'nün siyasi ayağıdır! Devletin sırlarını, kozmik odayı bir talimatla açtırmak vatan hainliği değil midir? FETÖ'nün siyasi ayağı aynı zamanda BOP'un Eşbaşkanı olan kişidir” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlunun bu açıklamalarından dolayı 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

''5 KURUŞLUK DAVA''

Erdoğan'ın açtığı davadan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'da Recep Tayyip Erdoğana bir dava açtı. Fakat açtığı dava metoforik bir anlam taşıyordu. Erdoğan 500 bin liralık dava açarken Kemal Kılıçdar oğlu 5 kuruşluk dava açtı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır' açıklamasına ilişkin ispat haklarını da kullanacakları belirtildi.

Kılıçdaroğlu, İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Abdullatif Şener, Kadir Özbek, Ali Suat Ertosun, İlhan Cihaner ve Celal Ülgen'i tanık olarak gösterdi:

Avukat Çelik'in Twitter'daki açıklaması;