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Birçok il kara teslim oldu!

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Birçok il kara teslim oldu!
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Birçok il kara teslim oldu. İşte yurttan kareler...

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı.

Bir çok il kara teslim oldu.Doğu Karadeniz’i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran’a bağlayan Gümüşhane-Trabzon sınırındaki Zigana Dağı geçidine mevsimin ilk karı yağdı.

Zigana Dağı geçidi yağan karla beyaza büründü. bölgede kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı.

Karayolları ve trafik ekipleri önlem alırken, geçidi kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

SİVAS’ta etkili olan kar yağışı sonrası tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

Kentte gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezine yağan mevsimin ilk karının ardından tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

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