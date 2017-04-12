Birce Akalay’ın isyanı

Güzel oyuncu Birce Akalay, evlenmeden önce Kıvanç Tatlıtuğ’la aşk yaşadığına dair yapılan haberlere ‘Çok ayıp ettiniz’ diyerek isyan etti.

Kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu'yla 3 yıllık evliliği Ocak'ta biten Birce Akalay, önceki gün hakkında çıkan haberlere sosyal medyada isyan etti. Stil danışmanı Başak Dizer'in tasarımlarını tanıtan Akalay'ın evlenmeden önce kısa bir dönem Kıvanç Tatlıtuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti...

Güzel oyuncu, bu iddialara şu sözlerle ateş püskürdü: "İnsanların hayatı hakkında yalan konuşmak nasıl bu kadar kolay olabilir! Çok ayıp ettiniz. Çok sevgili Başak Dizer Tatlıtuğ, Kıvanç Tatlıtuğ ve şahsım adına çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."