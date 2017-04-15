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Birce Akalay'dan "oy ver" çağrısı

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Birce Akalay'dan "oy ver" çağrısı
Birce Akalay yarın yapılacak referandum öncesi takipçilerine "oy verin" çağrısında bulundu.

Birce Akalay twitter üzerinden; 

''Yarın geleceğimiz için çok önemli arkadaşlar. Önemli bir dönemeçteyiz. Hak ve özgürlüklerimiz için oy verin lütfen! Üşenmeyin! Oy verin. Sadece 15 dakikanızı referandum sonrası olabilecekleri okumaya ayırın. Oyunuzun ne kadar kıymetli olduğunu, bir milletin elinden tuttuğunu, aslında kurtarıcımız olduğunu unutmayın. Genç arkadaşlarım, üniversiteli yeni nesil, oy verin sonra artık yapacak hiçbir şeyimiz kalmayacak. Lütfen oy ver canım kardeşim. 18 yaşımı doldurduğum ilk sene oyumu kullandım. Yaşadığımız yerde mutlu olmak istiyorsak, vatandaşlık görevimizi yerine getirmeliyiz. Bu bizi 94 yıldır sarıp sarmalayan, hak ve özgürlüklerimizi, seçme ve seçilme hakkını olması gerektiği gibi bize geri veren, Cumhuriyet2imize, Aydınlık yetişebilmemiz için seferber olmuş, yurtta ve yurt dışında bu ülkeyi aydınlatmak için çalışmış, didinmiş tüm öğretmenlerimize, ve sev sevme, tüm haklarımıza sahip olalım diye gerek at üstünde gerekse elinde kalem kara tahta önünde savaşmış o güzel ruha borcumuzdur.'' mesajını paylaştı. 

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