BİRCE AKALAY BOŞANMAKTA VAZGEÇTİ!

Oyuncu Birce Akalay'ın, kendisini aldattığı iddia edilen Sarp Levendoğlu ile evliliğine bir şans daha vermek istediği ve boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Boşanmak için avukatlarına vekâlet veren Sarp Levendoğlu-Birce Akalay cephesinde sürpriz gelişme! Güzel oyuncunun, evliliğine bir şans daha vermek için boşanmaktan vazgeçtiği belirtildi. LEVENDOĞLU BEKLEME KARARI ALDI Habertürk'te yer alan habere göre; başrollerini paylaştıkları ‘Küçük Ağa’ dizisinin setinde başlayan, yine birlikte rol aldıkları ‘Deliormanlı’ filminin setinde biten Birce Akalay-Sarp Levendoğlu ilişkisi için umut ışığı doğdu. Derya Şensoy ile geçen yaz ‘Deliormanlı’ setinde yakınlaşıp Datça’da aşk yaşadığı iddia edilen Levendoğlu, boşanma davasını eşinin açması için bekleme kararı aldı.