  • BIST 77.327
  • Altın 143,476
  • Dolar 3,7612
  • Euro 3,9829
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAYENİ YILINIZ KUTLU OLSUN...

BİRCE AKALAY BOŞANMAKTA VAZGEÇTİ!

»
BİRCE AKALAY BOŞANMAKTA VAZGEÇTİ!
Oyuncu Birce Akalay'ın, kendisini aldattığı iddia edilen Sarp Levendoğlu ile evliliğine bir şans daha vermek istediği ve boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Boşanmak için avukatlarına vekâlet veren Sarp Levendoğlu-Birce Akalay cephesinde sürpriz gelişme! Güzel oyuncunun, evliliğine bir şans daha vermek için boşanmaktan vazgeçtiği belirtildi.

LEVENDOĞLU BEKLEME KARARI ALDI

Habertürk'te yer alan habere göre; başrollerini paylaştıkları ‘Küçük Ağa’ dizisinin setinde başlayan, yine birlikte rol aldıkları ‘Deliormanlı’ filminin setinde biten Birce Akalay-Sarp Levendoğlu ilişkisi için umut ışığı doğdu. Derya Şensoy ile geçen yaz ‘Deliormanlı’ setinde yakınlaşıp Datça’da aşk yaşadığı iddia edilen Levendoğlu, boşanma davasını eşinin açması için bekleme kararı aldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KENDİLERİNİ ELE VERDİLER!10 Ocak 2017 Salı 11:40
  • KARAMAN'DA YANGIN FACİASI!10 Ocak 2017 Salı 11:36
  • ERDOĞAN'A SUİKAST PLANI!10 Ocak 2017 Salı 11:33
  • TÜRK GEMİLERİ İÇİN KARA LİSTE KORKUSU!10 Ocak 2017 Salı 11:30
  • VE SONUNDA SATILDI!10 Ocak 2017 Salı 11:21
  • TBMM'DEKİ TARİHİ OYLAMANIN SONUCU BELLİ OLDU!10 Ocak 2017 Salı 10:43
  • EN İYİ RONALDO!10 Ocak 2017 Salı 10:18
  • BAŞBAKAN TBMM’DE KONUŞTU!10 Ocak 2017 Salı 10:12
  • Rus diplomat Atina'da ölü bulundu10 Ocak 2017 Salı 10:08
  • BOZDAĞ’DAN YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI!10 Ocak 2017 Salı 10:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim