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Birce Akalay: "Ben o dizide rol almayacağım"

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Birce Akalay: "Ben o dizide rol almayacağım"
Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği, ‘Deli Gönül’ dizisinin başrol oyuncuları belli oldu.

 Önümüzdeki ay çekimleri Antakya’da başlayacak olan projenin başrollerini Murat Ünalmış ve Tuvana Türkay paylaşacak.

İlk kez birlikte kamera karşısına geçecek oyuncular, iki öğretmeni canlandıracak.

FOX’ta ekrana gelecek olan dizinin okuma provaları ise başladı. Daha önce projede eski eşi Ünalmış’la kamera karşısına geçeceği konuşulan Birce Akalay konuyla ilgili, “Yazıldığı gibi ‘Deli Gönül’de rol almayacağım. Şu an devam eden bir proje içerisindeyim. Sezon sonunda güzel bir tatil yapıp, yeni sezon görüşmelerimi sürdüreceğim” dedi. 

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