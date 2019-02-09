Geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla dünyaevine giren ünlü çift, Vogue dergisinin mart sayısına kapak oldu.

Model Hailey Baldwin ile popçu Justin Bieber, özel yaşamları hakkında samimi açıklamalar yaptı.

22 yaşındaki ABD'li model, evlilik hayatına ilişkin, "Bu işi yolunda sürdürmek ve sağlıklı bir ilişki kurmak için savaşıyorum. Bizler, öğrenmeye çalışan iki genciz" dedi.

Baldwin, "Buradan, herkese bunun büyülü bir fantezi olduğu yalanını söylemeyeceğim. Her zaman zor olacağını biliyorum" şeklinde konuştu.

Genç model, "Justin’le bir kilisede karşılaştığımızda dostluğumuz başladı. Sonra biraz takıldık ve evlendik" açıklamasını yaptı.

24 yaşındaki Kanadalı popçu, kendisini dini bütün olarak tanımlamadığını belirterek, "Kiliseye gittiğim için insanlar beni öyle sanıyor. Bu konuda hassasım" dedi.

"KULLANILDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Justin Bieber, "Çevreme güvenmede de sıkıntı yaşıyorum. Kullanıldığımı düşünüyorum ve bu da öz güvenimi zedeliyor" ifadelerini kullandı.

ÇOCUK İSTİYOR AMA...

Hailey Baldwin, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, çocuk sahibi olmayı çok istediğini ancak bunun henüz mümkün olmadığını dile getirmişti.

ABD'li güzel, "Kendi çocuğumun olmasını çok istiyorum. Çocukları çok seviyorum. Bu yaklaşan bir gerçek" şeklinde konuşmuştu.

Genç model, Justin Bieber ile evlendirdiğini duyurduktan sonra 'Baldwin' olan soyismini de 'Bieber' olarak değiştirmişti.