  • BIST 1.112
  • Altın 474,037
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Biran Damla Yılmaz ile İlker Kaleli ayrıldı mı?

»
Biran Damla Yılmaz ile İlker Kaleli ayrıldı mı?
Yaklaşık iki aydır aşk yaşayan oyuncu çift, İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz'ın ayrıldığı iddia edildi.
 
Oyuncu İlker Kaleli (36) ve meslektaşı Biran Damla Yılmaz (23), geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.
 
Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen İlker Kaleli, kendisinden 13 yaş küçük oyuncu Biran Damla Yılmaz’la aşk yaşamaya başladığı haberleri hakkında, "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" demişti.
 
Ardından güzel oyuncu da önceki haftalarda aşk hayatıyla ilgili "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" cevabını vermişti. Ancak TV100'ün haberine göre; ünlü çiftin aşkları kısa sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan Biran Damla Yılmaz "Aynı yerden bakamadık, olmadı" diye konuştu.
 
 
Öte yandan İlker Kaleli'nin kendisi gibi oyuncu Burçin Terzioğlu ile 3.5 yıllık ilişkisi, 2018 yılının aralık ayında bitmişti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kendall Jenner'dan uyuşturucu itirafı: Hala bağımlıyım17 Eylül 2020 Perşembe 16:51
  • Binali Yıldırım'ın arkadaşına 4,7 milyon dolarlık Oruç Reis kıyağı17 Eylül 2020 Perşembe 16:47
  • Sıla’dan Halil Sezai’ye: "Yazıklar olsun!"17 Eylül 2020 Perşembe 16:43
  • Beni çekmeyin17 Eylül 2020 Perşembe 16:39
  • Selin Ciğerci çılgına döndü17 Eylül 2020 Perşembe 15:49
  • Bergüzar Korel bu kez de Avrupa’ya "destek çağrısı"nda bulundu17 Eylül 2020 Perşembe 15:20
  • Halil Sezai polis eşliğinde adliyeye getirildi17 Eylül 2020 Perşembe 15:13
  • Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mı?16 Eylül 2020 Çarşamba 15:12
  • Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga..16 Eylül 2020 Çarşamba 14:38
  • Nurgül'ün pozlari Instagram'ı salladı!16 Eylül 2020 Çarşamba 00:04
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim