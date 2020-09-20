Biran Damla Yılmaz ile İlker Kaleli ayrıldı mı?

Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen İlker Kaleli, kendisinden 13 yaş küçük oyuncu Biran Damla Yılmaz’la aşk yaşamaya başladığı haberleri hakkında, "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" demişti.

Ardından güzel oyuncu da önceki haftalarda aşk hayatıyla ilgili "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" cevabını vermişti. Ancak TV100'ün haberine göre; ünlü çiftin aşkları kısa sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan Biran Damla Yılmaz "Aynı yerden bakamadık, olmadı" diye konuştu.