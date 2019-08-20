BİR ZAM DAHA GELDİ!

Haziran ayında çaya yüzde 15 zam yapan ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam daha yaptı. Fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çay fiyatına yüzde 15 zam yaptı. Dünya Gazetesinde yer alan habere göre, yeni fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı öğrenildi. HAZİRAN'DA YÜZDE 15 ZAM YAPILMIŞTI

İki yılı aşkın süredir zam yapılmayan ve birinci sürgüne girerken yüzde 30-35 zam yapılması beklenen kuru çaya 25 Haziran tarihinde yüzde 15 zam yapılmıştı. ÇAYKUR, zamma gerekçe olarak işçi ve işletme maliyetlerindeki artışı göstermişti. Öte yandan Çaykur, beyaz çayda yüzde 15 indirime gitti. YAŞ ÇAY ÖDEMELERİ 26 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

ÇAYKUR Genel Müdürü Vekili Yusuf Ziya Alim, Temmuz ayı yaş çay ödemelerinin 26-29 Ağustos tarihleri arasında üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını söyledi.