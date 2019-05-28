  • BIST 85.545
  • Altın 250,847
  • Dolar 6,0734
  • Euro 6,7909
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKARYAN BABEL GALATASARAY'A GELİYOR

BİR UYARIDA MOODY'S YAPTI

»
BİR UYARIDA MOODY'S YAPTI
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's,

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bireylerin 100,000 dolar üzeri döviz alımına bir gün valör uygulamasının mevduat sahibinin güvenini zedelediği için bankaların kredi notu açısından negatif etkisi olduğunu belirtti.

Moody's tarafından bugün yayımlanan ve kredi derecelendirme niteliği taşımayan değerlendirmede, "Bankaların fonlama profilinde yabancı para mevduatın konsantrasyonunun yükseldiği göz önüne alındığında son düzenlemeler mevduat sahibinin güvenini zedelediği için... Türk bankaların kredi (notu) niteliği açısından olumsuz" dedi.

BDDK, bazı hesap sahiplerinin yüksek frekanslı döviz alım satış işlemleri gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, gerçek kişiler tarafından yapılan 100,000 dolar üzerindeki döviz alımı işlemlerinin bir iş günü valörlü gerçekleşeceğini geçen hafta bildirdi.

(Reuters)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ECRİN'İN CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU28 Mayıs 2019 Salı 07:22
  • YALAKALIK DEĞİL SADAKAT28 Mayıs 2019 Salı 07:19
  • CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN GENÇ KIZIN İFADESİ KAN DONDURDU28 Mayıs 2019 Salı 07:17
  • SAKARYA OTOBANINDA KORKUNÇ KAZA28 Mayıs 2019 Salı 07:14
  • 17 YAŞINDA GENÇ ARKADAŞINI BAŞINDAN VURDU28 Mayıs 2019 Salı 07:10
  • DİKKAT ASTIM MEVSİMİNE GİRDİK28 Mayıs 2019 Salı 07:06
  • MİNİK ECRİN'İ ŞEYTAN KAÇIRMIŞ27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:59
  • ÜSKÜDAR'DA POLİSE ATEŞ AÇILDI27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:52
  • ANNE BABASINI ÖLDÜREN GENÇ CEZAEVİNDE 1 GÜN KALMIŞ27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:51
  • JOSEF SURAL'IN AİLESİNE ÖDENECEK TAZMİNAT BELLİ OLDU27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim