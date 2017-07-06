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Bir şirket daha onunla işlemlere başladı!

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Bir şirket daha onunla işlemlere başladı!
Rusya’nın en büyük foreks broker şirketlerinden olan Alpari Grup BTC/USD ve BTC/EUR paritelerinde alım satım işlemlerini başlattı.

UZMANPARA

Rusya’nın en büyük foreks broker şirketlerinden olan Alpari Grup, iki bitcoin paritesi ile işlemlere başladı. Bundan böyle şirket yatırımcılarının BTC/USD ve BTC/EUR paritelerinde alım satım yapmalarına imkan verecek. Böylece Alpari Grup da son günlerde şifreli paralar ile işlem yapmaya başlayan foreks ve CFD brokerları kervanına katılmış oldu. 

Rusya da daha önce yaptığı açıklamada şifreleri para piyasalarına yönelik regülasyonlar üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Ancak bazı çevreler Rusya Devlet Başlanı Vladimir Putin’in bitcoin konusundaki yaklaşımından şüphe duyuyor. Bu çevrelere göre merkezi bir kontrolü olmayan bitcoin, Rusya’nın finansal çevreler üzerindeki kontrolünü aksatabilir. Buna karşın Rus hükemeti ise şifreli paraların Alpari gibi fintech şirketlerinin önünü açacağını düşünerek bu yönde adımlarını son zamanlarda hızlandırdı. 

Birkaç hafta önce Henyep Capital Markets (HYCM) da İngiltere ve Dubai de bitcoin ile türev işlemlerini başlatmıştı. Bunun yanı sıra son aylarda Ayondo, Etoro, Plus500 ve daha birçok CFD brokerı yatırımcıların şifreli paralar ile işlem yapabilmesini sağlayacak adımlar attı.

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