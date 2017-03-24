Bir polisin 37 yıl önce yazdıklarını okuyunca çok şaşıracaksınız

Polis Şefi Mutlu Çelik'in 16 yaşında Polis Koleji öğrencisi olduğu 1980 yılında yazdığı şiir sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Sosyal medyada bir şiir 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden gündeme geldi. Polis Şefi Mutlu Çelik’in 16 yaşındayken henüz Polis Koleji öğrencisi olduğu 1980 yılında yazdığı şiir sosyal medya kullanıcıları tarafından “Bugünleri anlatıyor” notuyla paylaşıldı.

Mutlu Çelik’in “Benden söylemesi” başlıklı şiiri şöyle:

“Bir gün tankla gelecekler

Adına din diyecekler

Polis,yargı,tüm devlete

Orduya da girecekler.



Benim gibi uyaranı

Önce sürgün edecekler

Laiklikten bahsedeni

Dinsiz ilan edecekler.

Her hükümet her seçimde

Palazlanıp artacaklar

20 yıla kalmaz bunlar

Hazırlanıp vuracaklar

İplerini dış tutacak

Dindar diye anılacak

Gerçekleri görmeyenler

Er geç bunda yanılacak.

Bunlar bir bir hep olacak

Görmeyenler utanacak

Bir gün gelip bütün millet

Cumhuriyete sarılacak....”

Mutlu Çelik

1980-Polis Koleji

MUTLU ÇELİK KİMDİR?

Polis koleji ve Polis akademisini bitirdi. Narkotik, Terör Suçları, Asayiş ve Çocuk Polisi, Liderlik, Psikolojik Harekat alanlarında uzman eğitimi aldı.

Dünyada bir ilk olarak Türkiye’de uygulanan Çocuk Polisinin kurucusudur.

Kamuoyunda Narko Timler diye bilinen uyuşturucuyla mücadele birimini 1995 yılında “Sokak Timleri” olarak kurmuştur.

İnterpol’un Landmark adıyla bilinen Uluslararası “Çocuk Pornosu” operasyonlarını yönetti. 17 ülkede eşzamanlı yapılan operasyonlarda Türk Polis Ekibinin yaptığı çalışmaların “en başarılı operasyon” seçilmesiyle “en başarılı polis şefi” olarak dünya polisince tanındı.

30 Yıllık meslek hayatında değişik tarihlerde Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar, Emniyet Genel Müdürleri, Valiler tarafından 176 defa ödüllendirildi.

Ulusal Radyo ve Televizyon Kanallarında, lise ve üniversitelerde,dernek ve sendikalarda olmak üzere 300’ü aşkın konferanslar verip yayınlara katıldı.

Sokak çocukları konulu ödüllü TRT programı “Umutlar Uçmadan” a,”Benim Ailem - Madde Bağımlılığı”na, “Bağbozumu Belgeseli”ne, “Mehmet Akif ERSOY Belgeseli”ne, “2015 Çanakkale Belgeseli”ne, TV dizilerine metin yazarlığı ve danışmanlık yaptı.

2008’de “Yılın Vatandaşı” seçildi. Mesleki ve edebi 9 kitap yazdı, pek çok ödüle layık görüldü. 17 ülkede geçerli “Ademer&Riccon Bağımlılık Danışmanı Sertifikası” sahibidir. Liseler, Üniversiteler, Belediyeler, STK ve Firmaların düzenlediği “Uyuşturucu-Pedofili-İstismar” konulu eğitimlere devam etmektedir.