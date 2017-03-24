Bir polisin 37 yıl önce yazdıklarını okuyunca çok şaşıracaksınız

Sosyal medyada bir şiir 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden gündeme geldi. Polis Şefi Mutlu Çelik’in 16 yaşındayken henüz Polis Koleji öğrencisi olduğu 1980 yılında yazdığı şiir sosyal medya kullanıcıları tarafından “Bugünleri anlatıyor” notuyla paylaşıldı.
Mutlu Çelik’in “Benden söylemesi” başlıklı şiiri şöyle:
“Bir gün tankla gelecekler
Adına din diyecekler
Polis,yargı,tüm devlete
Orduya da girecekler.
Benim gibi uyaranı
Önce sürgün edecekler
Laiklikten bahsedeni
Dinsiz ilan edecekler.
Her hükümet her seçimde
Palazlanıp artacaklar
20 yıla kalmaz bunlar
Hazırlanıp vuracaklar
İplerini dış tutacak
Dindar diye anılacak
Gerçekleri görmeyenler
Er geç bunda yanılacak.
Bunlar bir bir hep olacak
Görmeyenler utanacak
Bir gün gelip bütün millet
Cumhuriyete sarılacak....”
Mutlu Çelik
1980-Polis Koleji
MUTLU ÇELİK KİMDİR?
Polis koleji ve Polis akademisini bitirdi. Narkotik, Terör Suçları, Asayiş ve Çocuk Polisi, Liderlik, Psikolojik Harekat alanlarında uzman eğitimi aldı.
Dünyada bir ilk olarak Türkiye’de uygulanan Çocuk Polisinin kurucusudur.
Kamuoyunda Narko Timler diye bilinen uyuşturucuyla mücadele birimini 1995 yılında “Sokak Timleri” olarak kurmuştur.
İnterpol’un Landmark adıyla bilinen Uluslararası “Çocuk Pornosu” operasyonlarını yönetti. 17 ülkede eşzamanlı yapılan operasyonlarda Türk Polis Ekibinin yaptığı çalışmaların “en başarılı operasyon” seçilmesiyle “en başarılı polis şefi” olarak dünya polisince tanındı.
30 Yıllık meslek hayatında değişik tarihlerde Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar, Emniyet Genel Müdürleri, Valiler tarafından 176 defa ödüllendirildi.
Ulusal Radyo ve Televizyon Kanallarında, lise ve üniversitelerde,dernek ve sendikalarda olmak üzere 300’ü aşkın konferanslar verip yayınlara katıldı.
Sokak çocukları konulu ödüllü TRT programı “Umutlar Uçmadan” a,”Benim Ailem - Madde Bağımlılığı”na, “Bağbozumu Belgeseli”ne, “Mehmet Akif ERSOY Belgeseli”ne, “2015 Çanakkale Belgeseli”ne, TV dizilerine metin yazarlığı ve danışmanlık yaptı.
2008’de “Yılın Vatandaşı” seçildi. Mesleki ve edebi 9 kitap yazdı, pek çok ödüle layık görüldü. 17 ülkede geçerli “Ademer&Riccon Bağımlılık Danışmanı Sertifikası” sahibidir. Liseler, Üniversiteler, Belediyeler, STK ve Firmaların düzenlediği “Uyuşturucu-Pedofili-İstismar” konulu eğitimlere devam etmektedir.