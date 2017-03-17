  • BIST 90.270
  • Altın 142,912
  • Dolar 3,6127
  • Euro 3,8782
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAltının Gramı 142,1 Liraya Geriledi

Bir polisi şehit eden araç satılığa çıkarıldı

»
Bir polisi şehit eden araç satılığa çıkarıldı
Rüzgar Çetin'in geçtiğimiz yıl bir polisin şehit olmasıyla sonuçlanan trafik kazasına karıştığı aracı, 150 bin liraya satışa çıkarıldı.

 Beşiktaş'da geçen yıl 29 Ocak'ta meydana gelen kazada Rüzgar Çetin, alkollü olarak kullandığı otomobiliyle karşı yönden gelen polisin aracına çarptı. Kazada polis memuru İsmet Fatih Alagöz şehit olurken, Emre Tetik ağır yaralandı. Çetin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılsa da tutuklu kaldığı süre, aldığı ceza miktarı ve mağdurların şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle 9 ay hapis yattıktan sonra geçen ekimde tahliye oldu.

Kazanın üzerinden 14 ay geçtikten sonra Çetin'in özel plakalı aracı için internetteki bir alışveriş sitesinde satılık ilanı verildiği ortaya çıktı.

İzmir'deki bir oto galerisi tarafından 152 bin 500 TL'ye satışa çıkarılan aracın kazada aldığı hasarın kısmen giderildiği, ancak hava yastıklarının kaza anında açıldığı haliyle durduğu görüldü. Galerinin ilanın açıklaması bölümünde, "Özel plakalı, ünlü birisinin aracı" ifadesi dikkat çekti.

Aracın Rüzgar Çetin tarafından galeriye mi satıldığı yoksa satışın komisyon karşılığında Rüzgar Çetin adına mı yapıldığı ise bilinmiyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Son dakika... 31 bölgede başlatıldı! Hedef 40017 Mart 2017 Cuma 13:46
  • Amerika bardağı taşırdı17 Mart 2017 Cuma 13:42
  • FETÖ/PDY operasyonları sürüyor17 Mart 2017 Cuma 13:36
  • Dolar geriledi, gözler 'Merkez'e çevrildi17 Mart 2017 Cuma 13:32
  • Bilirkişiler, kriptolu telefonların dinlenebileceğini belirledi17 Mart 2017 Cuma 13:26
  • Kozmik Oda şüphelilerinden ByLock çıktı17 Mart 2017 Cuma 13:22
  • Halep'te camiye namaz vakti hava saldırısı: 58 ölü17 Mart 2017 Cuma 13:16
  • İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı17 Mart 2017 Cuma 13:05
  • Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Son ayların rekoruna imza atacağız17 Mart 2017 Cuma 13:04
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sandığa giden herkes elini vicdanına koymalı17 Mart 2017 Cuma 13:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim