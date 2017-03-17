Bir polisi şehit eden araç satılığa çıkarıldı

Rüzgar Çetin'in geçtiğimiz yıl bir polisin şehit olmasıyla sonuçlanan trafik kazasına karıştığı aracı, 150 bin liraya satışa çıkarıldı.

Beşiktaş'da geçen yıl 29 Ocak'ta meydana gelen kazada Rüzgar Çetin, alkollü olarak kullandığı otomobiliyle karşı yönden gelen polisin aracına çarptı. Kazada polis memuru İsmet Fatih Alagöz şehit olurken, Emre Tetik ağır yaralandı. Çetin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılsa da tutuklu kaldığı süre, aldığı ceza miktarı ve mağdurların şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle 9 ay hapis yattıktan sonra geçen ekimde tahliye oldu.

Kazanın üzerinden 14 ay geçtikten sonra Çetin'in özel plakalı aracı için internetteki bir alışveriş sitesinde satılık ilanı verildiği ortaya çıktı.

İzmir'deki bir oto galerisi tarafından 152 bin 500 TL'ye satışa çıkarılan aracın kazada aldığı hasarın kısmen giderildiği, ancak hava yastıklarının kaza anında açıldığı haliyle durduğu görüldü. Galerinin ilanın açıklaması bölümünde, "Özel plakalı, ünlü birisinin aracı" ifadesi dikkat çekti.

Aracın Rüzgar Çetin tarafından galeriye mi satıldığı yoksa satışın komisyon karşılığında Rüzgar Çetin adına mı yapıldığı ise bilinmiyor.