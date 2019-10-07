BİR MİLYON LİRALIK SORUYU BİLDİ!

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında, 1 milyon TL kazanarak yarışma tarihine adını yazdırdı.

Yarışmada geçen sezon 1 milyon TL’lik soruya kadar gelen Arda Ayten, yeni sezonun ilk bölümüne damga vurdu. İstiklal Marşı ile ilgili sorunun cevabını bilen Arda, yarışmada ilk kez 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanan kişi oldu.

ARDA AYTEN, PARASIYLA NE YAPACAĞINI AÇIKLADI.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk kez 1 milyon TL'lik ödülü kazanan Arda Ayten, kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı. Ayten bol bol kitap almayı planlıyor. Herkesin gururlandığı Arda, aynı gün sosyal medyaya damgasını vurdu. Henüz 19 yaşında olan ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan Arda, yılda 150 kitap okuduğunu söyledi. Arda, kazandığı parayla daha çok kitap alıp daha çok kitap okuyacağını belirtti ve şöyle konuştu: “Gelecek yaz, öğrenebildiğim kadar dil öğreneceğim, kitaplarımın hepsini kendim basacağım ve bir öğrenci olarak öleceğim. Yarışmadan önceki gelirlerimle belli başlı sayıda kitap okumuştum, şimdi 1 milyon lirayı düşününce 50 bine yakın kitap alabilirim. Bu ömrüm boyunca okuyamacağım bir sayı. İlk günlüğümü yazacağım.”

ARDA AYTEN’İN ELİNE NE KADAR GEÇECEK?

‘Kim milyoner olmak ister?’ yarışmasında Türkiye tarihine geçen yarışmacı Ayten, 1 milyonluk sorunun cevabını bilerek ilk defa 1 milyon kazanan yarışmacı oldu. Ancak Ayten’in alacağı ödülden Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) kesintisi yapılacak. Yani yarışmacı Ayten milyoner olamayacak. Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen’in de dikkat çektiği 28 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Tebliğinde yer alan hükümlere göre, Arda Ayten’in Kim milyoner olmak ister? yarışmasında kazandığı 1 milyonluk ödülün VİV kapsamında yaklaşık yüzde 20’lik bir dilimi vergi olarak kesilecek. Hesaplaması yapıldığında ise Ayten’in yaklaşık 800 bin TL’lik bir ödül alması bekleniyor.