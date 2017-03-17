Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Atalay, geçmişini internetten sildirdiğine yönelik haberlere açıklık getirdi: "Olaylar gazetede çıktığı gibi değil. Her şey hayal ürünü. Bu haberleri artık avukatım okuyor. İnsanlar beni robot sanıyor ama benim de kalbim olduğunu unutuyorlar."
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Bir kalbim olduğunu unuttular
Etiketler: Asena atalay, Caner Erkin
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