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Bir kalbim olduğunu unuttular

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Bir kalbim olduğunu unuttular
Geçtiğimiz yıl Caner Erkin'den olaylı bir şekilde boşanan Asena Atalay, önceki gün Akmerkez'deydı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Atalay, geçmişini internetten sildirdiğine yönelik haberlere açıklık getirdi: "Olaylar gazetede çıktığı gibi değil. Her şey hayal ürünü. Bu haberleri artık avukatım okuyor. İnsanlar beni robot sanıyor ama benim de kalbim olduğunu unutuyorlar."

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