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Bir haftada 300 bin kişi başvurdu!

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Bir haftada 300 bin kişi başvurdu!
Başvuru süreci 3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım 2018’de sona erecek olan bedelli askerlik için ilk iki günde yaklaşık 200 bin başvuru yapıldı. Bir haftada ise yaklaşık 300 bin kişi başvurdu.

Bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ilk 2 gün içinde 200 bine yakın başvuru yapılırken Bakan Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır." demişti.

BİR HAFTADA SAYI 290 BİNİ AŞTI
Ak Parti ve bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 10 Ağustos itibarıyla bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvuru 290 bin’i aştı.

BİR ÖNCEKİ BEDELLİDEN 203 BİN KİŞİ YARARLANMIŞTI
Bedelli askerlikten bir önceki toplamda 203 bin kişi yararlanmıştı. 2011'de çıkan bedellide ise toplamda 66 bin kişi başvuru yapmıştı.

SON BAŞVURU SÜRESİ 3 KASIM
Başvuru süresinin 3 Kasım'da sona ereceğine dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bedelli askerlik başvurularının e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapıldığını hatırlattı.

BEDELLİ ÜCRETİ 15 BİN TL
Bedelliden 1 Ocak 1994 tarihi dahil olup bu tarihten önce doğanlar 15 bin TL ödeyerek yararlanabiliyor. Bedelli askerlik yapacaklar 21 günlük temel askerlik eğitimi alacak. Yurtdışında yaşayanlar ise 2 bin euro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

 

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