  • BIST 120.016
  • Altın 306,590
  • Dolar 6,0522
  • Euro 6,5860
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Bir Günde 242 Can Aldı

»
Bir Günde 242 Can Aldı
Dünyayı Sarsan COVID-19 (Koronavirüs) devam ediyor...

 

 
1

    Çin'in yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının merkez üssü Hubei eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu.

     
    2SON 24 SAATTE BÜYÜK ARTIŞ

      SON 24 SAATTE BÜYÜK ARTIŞ 

      Şinhua ajansının haberine göre, eyaletteki son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi.

       
      3

        Eyaletteki toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin COVID-19’u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.

         
        4

          Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan ülke geneli koronavirüs salgın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

           
          5

            Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883'e yükseldi.

             
            6ECZANELERİN ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ SATMASI YASAKLANDI

              ECZANELERİN ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ SATMASI YASAKLANDI

              Çin'in doğusunda yer alan Nanjing şehrinde eczanelerin ateş düşürücü ve öksürük ilaçlarını satması yasaklandı.Yapılan açıklamaya göre, doğu Hangzhou şehrinde de benzer bir politika izleniyor.

               
              7

                İnsanların eczanelerden ilaç almak yerine direkt hastanelere başvurmasının gerektiği için böyle bir düzenlemeye gidildiği ifade ediliyor.

                 
                8PEKİNDE ECZANELER KAYIT SİSTEMİ OLUŞTURDU

                  PEKİN'DE ECZANELER KAYIT SİSTEMİ OLUŞTURDU 

                  Bu arada Pekin'de eczanelerden ateş ve öksürük ilacı alan tüm müşterileri kaydetmeleri isteniyor. Çin devlet ajansı Şinhua'ya göre, eczanelerin hastaların adlarını, adreslerini, kimlik kartı numaralarını ve iletişim bilgilerini ve görülen semptomları kaydetmeleri gerekiyor.

                   
                  9

                    Pekin hükümeti önlenemeyen salgın nedeniyle üst düzey yetkilileri görevden aldı. Bu isimler arasında Hubei eyaleti komünist parti şefi Ma Guoqiang da var.

                     
                    10SALGIN 60 BİN İNSANA ULAŞTI ÜS DÜZEY YETKİLİLER KOVULDU

                      SALGIN 60 BİN İNSANA ULAŞTI ÜS DÜZEY YETKİLİLER KOVULDU 

                      Üst düzey yetkililerin enfekte hasta sayısının bir türlü durdurulamayıp 60 bine yaklaşması nedeniyle görevden alındığı belirtildi.

                       
                      11

                        Virüs salgınının, merkez üssünde azalmanın yanı sıra her gün daha da artması nedeniyle Çin'deki üst düzey yetkililerin Pekin hükümeti ile sıkıntı yaşadığı ve en sonunda görevden alınmaların başladığı ifade edildi.

                         
                        12

                          Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan "zayıf yönetim” nedeniyle görevinden alındı.

                           
                          13

                            Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan "zayıf yönetim” nedeniyle görevinden alındı.

                             
                            14

                              ÇKP Merkezi Komitesi, Ciang'ın yerine Şanghay Eski Belediye Başkanı Ying Yong'u atadı.

                               
                              15

                                Ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun çeşitli birimlerinden 2 bin 600 askeri sağlık personelinin Vuhan’a gönderildiği aktarıldı.

                                 
                                16

                                  Ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun çeşitli birimlerinden 2 bin 600 askeri sağlık personelinin Wuhan’a gönderildiği aktarıldı.

                                   
                                  17ASKERİ PERSONEL TAKVİYESİ

                                    ASKERİ PERSONEL TAKVİYESİ 

                                    Söz konusu sağlık personelleriyle birlikte Wuhan’a COVID-19’un ortaya çıkışından bu yana yapılan askeri sağlık personeli takviyesi 4 bini geçti.

                                     
                                    18

                                      Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

                                       
                                      19

                                        İlk olarak Wuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

                                         
                                        20HONG KONGTA MEMURLARA EVDEN ÇALIŞIN TALİMATI

                                          HONG KONG'TA MEMURLARA 'EVDEN ÇALIŞIN' TALİMATI 

                                          Hong Kong hükümeti, memurlar için evden çalışma düzenlemesini 23 Şubat'a kadar uzattığını duyurdu.

                                           
                                          21

                                            Hükümet çalışanlarından 29 Ocak'ta Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesinin ardından evden çalışmalarını istemişti.

                                             

                                             

                                            hürriyet

                                            Etiketler: , ,
                                            UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
                                            Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
                                            Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
                                            SON EKLENEN GALERİLER
                                              Diğer Haberler
                                            • Çin'de Ölü Sayısı Bini Aştı11 Şubat 2020 Salı 13:22
                                            • 24 Saatte Büyük Kayıp09 Şubat 2020 Pazar 10:19
                                            • En Ölümcül Gün08 Şubat 2020 Cumartesi 10:39
                                            • ''KURTARIN BİZİ''07 Şubat 2020 Cuma 16:15
                                            • Bu Kez Çin Değil07 Şubat 2020 Cuma 11:29
                                            • FACİADAN DÖNÜLDÜ!07 Şubat 2020 Cuma 11:19
                                            • 11 Milyon İnsan Feda Edildi07 Şubat 2020 Cuma 10:57
                                            • Kasım El-Rimi Öldürüldü07 Şubat 2020 Cuma 10:40
                                            • Bardağı Taşıran Son Damla Oldu07 Şubat 2020 Cuma 10:32
                                            • Maske Takanlara Kötü Haber05 Şubat 2020 Çarşamba 10:32
                                              • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
                                              Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim