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Bir gece ansızın gelebiliriz

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Bir gece ansızın gelebiliriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AKP Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Gaziantep'te AKP aday tanıtım toplantısında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, Adana Mutabakatı'nı hatırlatarak, "Türkiye'nin burada ne işi var diyorlar. 1998 yılında baba Esed ile Türkiye Adana Mutabakatı anlaşmasını imzaladı. 2001'de bu aynı şekilde yenilenmiş yola devam edilmiştir. Bu daha sonra aynı kararlılıkla hükmünü icra etmektedir" dedi.

Erdoğan, Suriye konusunda diplomatik sürecin devam ettiğini belirterek, "İdlib'de Rusya ile müdahale yapmasaydık yüzbinlerce kişi ülkemize gelecekti. Gerektiğinde askeri harekatlardan kaçınmayacağımızı gösterdik. Hâlâ süren diplomatik süreçlerin sonucunu bekliyoruz. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Ülkemizin huzurunu bozmak için çırpınanlara itimat etmeyen Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Şimdiden 31 Mart'ın müjdesini görüyorum. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğine özellikle sahip çıkacağız. Gaziantep Havalimanı'nın yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 2.6 milyon kişiye ulaştı. Bay Kemal bizim icraatlarımızın ulaştığı yere senin hayallerin ulaşamaz.

Biz burada huzur ve güven içinde yaşarken, yanı başımızdaki kardeşlerimizi zalimlerin insafına, bombalarına, varil bombalarına bırakamayız. Bunu kimi zaman göstere göstere, kimi zaman da sessizce yaparız. Ama mutlaka elimizden gelen gayreti ortaya koyarız ve bir gece ansızın gider, gereğini yaparız.

Coğrafyamızla hiçbir tarihi, insani ilişkisi olmayanlar 12 bin kilometreden gelip Suriye'de cirit atarken biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Türkiye'yi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi, Suriye halkını özgürlüğe kavuşturmak değil, tam tersine bataklığı derinleştirmektir.

Türkiye'nin burada ne işi var diyorlar. 1998 yılında baba Esed ile Türkiye Adana Mutabakatı anlaşmasını imzaladı. 2001'de bu aynı şekilde yenilenmiş yola devam edilmiştir. Bu daha sonra aynı kararlılıkla hükmünü icra etmektedir.

İnşallah Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz bölgelerle yükü hafifleteceğiz. Fırat'ın doğusunda teröristlerden arındırdığımızda milyonlarca kardeşimiz evlerine dönebilecek. İdlib'de Rusya ile müdahale yapmasaydık yüzbinlerce kişi ülkemize gelecekti. Gerektiğinde askeri harekatlardan kaçınmayacağımızı gösterdik. Hâlâ süren diplomatik süreçlerin sonucunu bekliyoruz. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız.

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