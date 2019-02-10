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Bir gece ansızın arayabilirim

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Bir gece ansızın arayabilirim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Sandık Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandık başkanları buluşmasında konuşma yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Buradaki manzara hem İstanbul'un büyüklüğünü hem de AK Parti'nin gücünü göstermesi açısından çok önemli. İstanbul'daki 10,5 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 21'i AK Parti üyesidir.

Sandık başkanlarını bir gece ansızın arayabilirim, ona göre, hazırlıklı olun.AK Parti'de sandıklarda 280 binin üzerinde görevli olacak.

Ben şimdi size keyif çayı ikram edeceğim, sandık kurullarımız bunu size ulaştıracak. Bu çay gerçekten çok keyiflidir. Bütün sandık seçmen listesine ulaşacak bu çay paketlerini ikram edeceksiniz.Sandıkta adaleti tesis etmeden diğer işlerimizde aynı başarıyı gösteremeyiz.

CHP ve avaneleri, onlar naylon poşetle icrada bulunuyorlar, bizim ise biliyorsunuz kenevirden dokunmuş torbalarımız var, size hediyemiz olacak. Bu 'Sıfır Atık Projesi'nin çevreci yaklaşımıdır. Naylon poşetler yüzlerce yıl yok olmuyor. Onlar toprağın katilidir.Demokrasilerde sandık namustur. Sokaklarda demokrasi ve özgürlük havariliğine savunanların sandık başında en koyusundan bir faşist kesilmeleri eskiden beri iyi bildiğimiz bir durumdur.Bu seçimde bizim Bakırköy'ü almamız lazım, burası da AK Parti ile belediyeciliğini görsün.

Beylikdüzü'nde kenar mahallelerde çöplükler var. Beylikdüzü bunları biliyor, artık hesabını soracaktır diye düşünüyorum.

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