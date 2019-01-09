Bir Fotoğrafın Anlattığı

Şam’da Emevi Camiinde kılınacak namaz parolasıyla başlayan Suriye operasyonuna karşıydım vatandaş olarak… Ülkemin egemenliği ve güvenliği tehlikede değilse, başka bir ülkenin içişleri bizi ilgilendirmemeliydi…

Ne yazık ki, Suriye, kısa süre içinde Amerika’dan Rusya’ya, İran’dan PKK ve DEAŞ uzantılarına kadar adeta parsellendi… Ve Türkiye bir süre sonra belki de hiç aklına getirmediği bir güvenlik sorunu ile karşı karşıya geldi. Amerika’nın göstere göstere en gelişmiş silahlarla eğittiği, şemsiyesi altına aldığı PYD /YPG gibi bölücü terör örgütü PKK’nın uzantıları burnumuzun dibine kadar sokuldu… Yazının devamı için linkle tıklayınız http://www.haberkonseyi.com/bir-fotografin-anlattigi-1238yy.htm