Bir Fotoğrafın Anlattığı

Uğur Güneri / Yazar

BİR FOTOĞRAFIN ANLATTIĞI

Şam’da Emevi Camiinde kılınacak namaz parolasıyla başlayan Suriye operasyonuna karşıydım vatandaş olarak… Ülkemin egemenliği ve güvenliği tehlikede değilse, başka bir ülkenin içişleri bizi ilgilendirmemeliydi…

Ne yazık ki, Suriye, kısa süre içinde Amerika’dan Rusya’ya, İran’dan PKK ve DEAŞ uzantılarına kadar adeta parsellendi… Ve Türkiye bir süre sonra belki de hiç aklına getirmediği bir güvenlik sorunu ile karşı karşıya geldi. Amerika’nın göstere göstere en gelişmiş silahlarla eğittiği, şemsiyesi altına aldığı PYD /YPG gibi bölücü terör örgütü PKK’nın uzantıları burnumuzun dibine kadar sokuldu…

Ve Suriye meselesi öyle karmaşık bir satranç oyununa dönüştü ki, bu oyundan çekilmememiz artık mümkün değil… Ulusal güvenliğimiz, birliğimiz söz konusu…

Bir vatandaş olmanın ötesinde dış politika konusunda fazla fikir yürütmek istemem… Derdim, sözü Trump’un Ulusal Güvenlik danışmanı Bolton’a getirmek…

Bolton isimli bu “Terörist sevici” büyük havalarla geldiği Başkent’teki görüşmelerinde kuşkusuz Türkiye düşmanlığı fikirlerinden vazgeçmedi, ama burnu Kaf dağından fena şekilde indi…Karizma çizildi…

Neden mi?

Bütün dünyanın da haberdar olduğu üzere, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, randevu talebini geri çevirerek, asla dengi olamayacak bu küstah Amerikalı’ya haddini ve yerini bildirdi…

SIRA İBRAHİM KALIN'DA

Ve Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın…

Gerçi yazdığı 'Ben, Öteki ve Ötesi' adlı kitabında Osmanlı’nın yıkılış tarihini 1908 olarak gösterip, 2. Meşrutiyetin ilanıyla ittihat Terakki'nin yıktığına atıfta bulunması iddiasına katılamıyorum…

Yine geçen yıl söylediği ;

“Cumhuriyetin uzun kuruluş yıllarında , ‘ Araplar bize ihanet etti, bizi arkadan vurdu’ tezleri üretilerek Arap düşmanlığı üretildi” açıklamasına da katılmıyorum…

Araplar’ın özellikle 1. Dünya Savaşı’nda bize yaptıkları gizlenemez… Ve son zamanlarda başta Suudiler ve BAE olmak üzere ne haltlar karıştırdıklarını görmüyor muyuz?…

Neyse…

Ancak… İbrahim Kalın’ın büyük bir devletin sözcüsü sıfatıyla bir eli cebinde kendinden emin bir şekilde küstah Amerikalı Bolton’u tavır duruşuyla adeta ezmesi içimin yağlarını eritti… “Ohh be” dedim… İşte bu!...

Amerika ve Israil’de yaptığı konuşmalarla Türkiye’ye parmak sallayan, terör seviciliğini kanıtlayan Bolton’un İbrahim Kalın karşısında koltuğunu altına kıstırılan kırmızı dosyalı hali, öğretmen karşısında azar işiten öğrenci gibiydi vallahi!…

Teşekkürler İbrahim Bey… Ülkemin, devletimin, milletimin gururunu okşadığın için…