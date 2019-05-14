İstanbul'da dün akşam yapılan Soma yürüyüşü sırasında polis tarafından 'yasak' gerekçesi ile toplanan 'Her şey güzel olacak' pankartı ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama geldi. Soylu, "bir cümleye ait yasaklama söz konusu değildir” dedi.

Soma faciasında hayatını kaybeden 301 madenciyi anmak için dün akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'de bir yürüyüş düzenlendi. Kadıköy Bahariye Caddesi’nde toplanan ve ellerinde ‘Soma’ pankartları bulunan grup bir süre sonra polis tarafından durduruldu.

Grup üyeleri ile görüşen emniyet yetkileri kortej içinde bulunan ve Ekrem İmamoğlu’nun slogan olarak kullandığı ‘Her şey güzel olacak’ pankartının valilik kararıyla yasaklandığını ifade etmiş ve grubun bu pankartla yürümesine izin verilmeyeceğini dile getirmişti. Yürüyüşe, polisin engellemesi sonucu ‘Her şey güzel olacak’ pankartının kaldırılmasıyla devam edilebildi.

İçişleri Bakanı Soylu görüntülere ilişkin bir gazetecinin bu ifadenin yasaklanıp yasaklanmadığı sorusu üzerime, “Burada bir farklı bir anlaşılma söz konusu. İstanbul’da seçim var. YSK'nın bir seçim takvimi var. Bu takvimde İçişleri Bakanlığımıza, Valiliklerimize, YSK'nın görevlendirdiği alan tanımlaması var 13 Haziran'a kadar. Yine bu takvime bağlı kalmak kaydı ile mülki idare amirlerimiz seçimin güvenliğini tesisi etme konusunda bir takım yükümlülükleri söz konusu.

Bu sorumlulukların içerisinde de siyasi partilerimizin yapacağı açık hava ve kapalı mekan toplantıları, pankartlar, afişler yapacakları propaganda çalışmalarına yönelik bir çerçeve söz konusu. Burada x pankartının, y pankartının yasaklanması diye bir şey, kelime veya cümle bütünlüğüne yönelik bir yasaklama söz konusu değildir.

YSK'nın düzenlediği seçim takvimi içerisinde 13 Haziran'a kadar bu tür sorumluluklar mülki idare amirlerine aittir. 13 Haziran ve 23 Haziran tarihleri arasında da tüm bu tip faaliyetlerin YSK'nın çerçevelediği ölçüde bu da kolluk kuvvetleri ile yürütecektir.

Bu konuda söylenen şudur; ‘Bu tip eylem ya da gösteri yapılacaksa, bu konuda bir pankart asılacaksa onun içerisindeki cümlenin ne olduğunun bir anlamı olmaz. Orada zaten kurallara ve ilkelere ölçülülük esastır. Burada ilgili mülki idare amirlerinin bilgisi dahlinde olması söylenmiştir.’

Bu genel bir kuraldır, bunun dışında bir cümleye ait yasaklama söz konusu değildir. Bildirildiği sürece, kanun ve kurallara mütenasip uygun olduğu sürece herkes seçim propagandasını özgür bir şekilde yapabilme kabiliyetine haizdir ve bizim görevimizde bunu sağlamaktır. Bunu sağlamak için de çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Erdoğan'dan ‘Her şey çok güzel olacak' tepkisi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mayıs'ta İstanbul Beyoğlu'nda katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, Fenerbahçe stadında bulunan ‘Her şey çok güzel olacak' pankartıyla ilgili olarak “Ya bu statları biz yaptık, biz. Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor. Gereğini biz de yapacağız' demişti.