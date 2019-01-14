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Bir banka daha borç yapılandırmasına katıldı

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Bir banka daha borç yapılandırmasına katıldı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarını yapılandıracağını açıkladı.

 Ziraat Bankası'nın sunduğu kredi hizmetine Vakıfbank da katıldı. Vakıfbank kart borçlularına 24 aya kadar yüzde 1.19, 60 aya kadar yüzde 1.20 faiz sunacak.
VakıfBank, bireysel kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması, aksamadaki bireysel ve ticari kredilerin yapılandırılması ile takipteki ticari kredi faizlerinin sıfırlanmasını içeren "Yanındaki Güç Paketi" kampanyasını açıkladı.

Buna göre VakıfBank, bireysel kredi kartı müşterilerine 60 aya varan vadelerle borç yapılandırma imkanı tanıyor. 

Yapılandırma, aylık yüzde 1,10 faiz oranıyla 24 aya; aylık yüzde 1,20 faiz oranıyla da 60 aya kadar vadelerle gerçekleştirebilecek.

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