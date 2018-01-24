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Bir Acı Haber Daha

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Bir Acı Haber Daha
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Evli olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muratdağı'nın Kayseri'deki yakınları, acı haberi as

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında PKK/PYD'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muratdağı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Uzman Çavuş Muratdağı'nın acı haberi, Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi'ndeki Evren Apartmanı'nda oturan, 6 ay önce evlendiği eşi Birgül Muratdağı'na, askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Acı haberi alan Birgül Muratdağı gözyaşı döktü. Şehit evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Acı haber, Beşparmak Mahallesi'nde oturan anne Sibel Muratdağı'na da yine askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Anne Sibel Muratdağı, oğlunun şehadet haberi ile sinir krizi geçirdi. Şehit annesi, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın Bozantı Caddesi Evren Apartmanı 6'ncı kattaki evine 1'inci Komando Tugayı'ndan bir grup silah arkadaşı da geldi. Kayseri Müftüsü Şahin Güven de şehidin evine gelerek, dua okudu.

Ailenin komşusu Ethem Akbul, şehidin 6 ay önce evlendiğini ve 6'ncı kattaki daireyi kiralayıp eşi Birgül'ü bu eve gelin getirdiğini söyledi. Akbul, "Cıva gibi, mert ve gösterişli bir arkadaştı. En son geçen hafta görüşmüştük. Yakınlarına Allah sabır versin" dedi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de şehitle ilgili açıklama yayımladı. Açıklama şöyle:

"Şehit Piyade Uzman Çvş. Mehmet Muratdağı (2015-3591), 20 Kasım 1993 tarihinde Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde doğmuştur. 21.07.2015- 08.11.2015 tarihleri arasında, Dağ Komando Okulu ve EM Dağ Komando Okulu 2’nci Kurs Tb. 2’nci Kurs Bl.K.lığı (Eğirdir/ISPARTA) emrinde eğitimini tamamlamasına müteakip, 09.11.2015 tarihinde 1’inci Komd. Tug. 2’nci Komd. Bl. 1’inci Komd. Kolu 1’inci Komd. Mnv. Unsuru emrine hücum Elemanı olarak atanmıştır. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (2015-3591), evli olup, çocuğu yoktur."

AİLE DEFİN YERİNE KARAR VERECEK

Şehit Mehmet Muratdağı'nın annesi Sibel, kayınvalidesi Adeviye Kutlu ve şehit eşi Birgül askeri araçla Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesi Albayrak Caddesi'ndeki şehit eşinin yakınlarının bulunduğu Sanat Apartmanı'na getirildi. 3 yıllık asker Mehmet Muratdağı cenazesinin Kayseri'de ya da Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde toprağa verilmesi konusunda aile büyükleri henüz bir karar veremedi. Şehit cenazesi yeri belli olduktan sonra yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 

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