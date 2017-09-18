Binlerce öğrenci bu haberi bekliyordu! TEOG'un yerine gelecek sistem...

Şanlıurfa'da düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşan ve öğrencilere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, TEOG'un yerine gelecek sitemi anlattı. Yıldırım," TEOG zaman içerisinde yarışa döndü.

Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Bugün 17 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık bir milyon öğretmen ders başı yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte Şanlıurfa Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulunda düzenlenen 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada TEOG'un yerine getirilecek yeni ssistemin ana hatlarını anlattı.

Velilere 'müfredatla ilgili şu yok bu yok diyenlerin dedikodularına inanmayın' diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:2017-2018 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Okula başlayan 17 milyondan fazla öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin. Bu güzel günde Peygamberler şehri Şanlıurfa'da olmak ve eğitim öğretim yılını Şanlıurfa'da yapmak bir başka güzel. Dünyanın ilk üniversitesi burada, Harran'da kuruldu. Harran ismi, Hz. İbrahim'in kardeşinin ismi.

ŞEHİT ÖĞRETMENLERİN ADLARI YAŞATILIYOR

Biliyorsunuz, bu eğitim öğretim yılında aramızda olmayan öğretmenlerimiz var. Hatırlayın, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yusuf Elitaş, 15 Temmuz'da şehit oldu. Bölücü PKK terör örgütü Şanlıurfalı sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı memleketine giderken şehit etti. Batman'da Şenay Aybüke Yalçın da bölücü terör örgütü tarafından şehit edildi.

Türkiye olarak 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde, 80 milyon kardeş olarak, millet olarak birlikte yaşıyoruz. Bizim için ikinci sınıf vatandaş yok.

'DEDİKODULARA İNANMAYIN'

Büyük Türkiye hedefimize sizlerle ulaşacağız. Dünya değişiyor. Bu değişime göre Türkiye'nin de değişimini, dönüşümünü gerçekleştirmek, ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak hepimizin görevidir. Bunun sizlerle başaracağız. Değerli öğretmenlerimizin tahtaya yazdığı her ad, öğrencilerimizin defterine düşülen her not, Türkiye'nin geleceğine değer katacak. Değişimi okumak, değişime göre kendimizi de gözden geçirmek zorundayız. Bir yandan okulların, dersliklerin fiziki ihtiyaçlarını gidermek, diğer yandan da eğitimin içeriğini geliştirmek mecburiyetindeyiz. 1 yıldır MEB çalıştı. Bütün uzmanlarla, velilerle görüştü. Uzmanlar aylarca çalıştı. Arkasından müfredat son şeklini aldı. Hayatın ihtiyaçlarına cevap veren bilgilerle yeniden oluşturuldu. Uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı.

Bazıları diyor ki, "Müfredatı niye değiştiriyorsunuz?". Tabii ki değiştireceğiz. Siz gençlerin ihtiyaçları değişim gerektiriyor da onun için değiştiriyoruz. Bu yeniden yazılmış müfredatla işe başlayacaksınız. Hayırlı olsun.Velilerden benim istirhamım yeni müfredatın kapağını bile açıp okumamış ama şu da yokmuş bu da yokmuş gibi dedikodu edenlere itibare etmeyin. Bizi bir ve beraber yapan değerlerimizin ne olduğunu biliyoruz ve bunlar da öğretilmeye devam edilecek.

Okullar özgür düşünmenin, sorgulamanın, eleştiri kültürünün de öğrenildiği mekanlardır. Tarihimizi, kültürümüzü, inanç değerlerimizi en güzel şekilde, en doğru şekilde kazandırmanın yolunu bu müfredatta göreceksiniz. Hükümet olarak, ülkemizin eğitim konusundaki eksikliklerine daha da iyi seviyeye ulaşması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Okul açıldığında bizim kitaplarımız yoktu. En önemli reformlardan biri de 12 yıllık eğitimdir. Bunun ilk 8 yılı ilkokul-ortaokul, sonraki 4 yılı da lise eğitimi. Ondan sonra üniversite var.

TEOG AÇIKLAMASI: ÇOCUKLARIMIZI STRESTEN KURTARACAĞIZ

Bugünlerde TEOG konuşuluyor. Kalksın mı, kalsın mı? İşte bu. Nereye gideceğinize karar vereceksiniz, TEOG denen şey buna yardımcı oluyordu. Aslında TEOG bir giriş sınavı değil, sizin okulda girdiğiniz imtihanlardan, her sömestr bir tanesini Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye'nin her tarafından merkezi olarak yapıyor. Böylece okullardaki notların yanı sıra aldığınız notların yanı sıra alınan notlar da dikkate alınarak sizin ortaokuldan sonra en uygun, en iyi istediğiniz liseye gitmenizin hazırlığını yapıyor. Ama zaman içerisinde TEOG yarışa döndü. Sizin stresinizi artırdı. Uykularınız kaçırdı değil mi? Sizi stresten kurtaracak şekilde gereken çalışmaları yapacağız, 8. sınıfı bitirdiğinizde hangi tarafa ilgiliniz varsa, "Ben spor okuluna gideceğim" buyur git. "Ben edebiyatçı olacağım" sen de sosyal bilgilere git. "Ben din alimi olacağım" sen de İmam Hatip Lisesi'ne git.

"OKUL YÖNLENDİRECEK"

Ortaokulda yönlendirileceksiniz. Okul yönlendirecek. Öğretmenlerimiz yönlendirecek ve anne, babalarınız yönlendirecek. Mesele bu. Sistem değişikliği diye bir şey yok. Amacımız yavrularımızın ortaokuldan sonra gönül rızası ile istedikleri, kabiliyetlerinin en uygun olduğu lise kısmına devam etmeleri. İstenmeyen aş ya karın ağrıtır ya baş. Onun için istediğiniz yere gideceksiniz. FETÖ ile, 15 Temmuz alçak darbesinin arkasındaki örgütün elindeki okulları almak için Maarif Vakfı'nı kurduk. Vakıf o okulları alıyor, orada ülkemizin değerlerine uygun eğitimi devam ettiriyor. Bizlerden aldığınız bayrağı daha da yücelere çıkartmaya söz veriyor musunuz?

ÇOCUKLARINIZI OKULA GÖNDERİN

Urfalı vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Yavrularımızı hiçbir ayrım gözetmeden mutlaka okula gönderelim. Onların geleceğe hazırlanması bizim en büyük varlığımızdır. Anne ve babalara, özellikle kız çocuklarımız başta olmak üzere, okula gitmeleri konusunda gayret göstermelerini, herhangi bir gevşeklik yapmamalarını özellikle istirham ediyorum.