Binali Yıldırım'dan İstanbul için yeşil ağ projesi

Binali Yıldırım NTV'de günmede ilişkin soruları cevapladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, toplamda 55.5 milyon metrekare yeşil alanın olacağı 'Yeşilağ Projesi'ni anlattı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, HDP'nin İstanbul'da aday göstermemesiyle ilgili olarak "kimsenin oyu kimsenin cebinde değil" sözleriyle yorumladı. İstanbul'un en önemli sorunlarından birinin imar olduğunu ifade eden Yıldırım, dikey mimari yerine yatay mimari için çalışılacağını kaydetti. Yıldırım, toplamda 55.5 milyon metrekare yeşil alanın olacağı 'Yeşilağ Projesi'ni anlattı.

YILDIRIM'DAN YEŞİL AĞ PROJESİ

Şu anda 55.5 milyon metrekare yeşil ağ var İstanbul'da. Yeşil koridor boyunca da 37.5 milyon metrekare ve toplam bizim yapacağımız yeşil alan. Bunu yeşil koridorlarla oluşturacağız."